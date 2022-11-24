Против панических атак и тревожности: В Самаре изобрели препарат для борьбы с постковидным синдромом

Разработкой занимаются ученые института фармации и научно-образовательного центра «Фармация». Фото: правительство Самарской области

Нарушение сна, упадок сил, панические атаки. Эти симптомы не понаслышке знакомы многим людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Все они являются признаками постковидного синдрома. Он наступает неожиданно – в тот момент, когда человек с облегчением сбрасывает инфекционные оковы. Специалисты СамГМУ придумали эффективный способ борьбы с психологическими последствиями коронавируса. Они занялись разработкой противотревожного препарата, который значительно облегчит жизнь перенесшим постковидный синдром.

В основе препарата – уникальное растение

Линейка препаратов создается на базе Самарского государственного университета Минздрава России. Разработкой занимаются ученые Института фармации и научно-образовательного центра «Фармация».

– Актуальность направления усилилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, когда, по разным данным, от 30% до 50% пациентов сообщали о высоком уровне тревожности, связанной с пандемией СOVID-19, – рассказала директор НОЦ «Фармация» Татьяна Рязанова.

В основе препарата лежит уникальное растение – мелисса. Ее аромат многим знаком с раннего детства, однако не всех знают о чудесных свойствах растения. Когда-то считалось, что мелиссу можно использовать в качестве успокоительного средства, однако ученые СамГМУ выяснили, что ее главное свойство — уменьшение тревоги.

Заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, доктор фармацевтических наук, профессор Владимир Куркин посвятил изучению мелиссы лекарственной более 40 лет. В ходе исследований он выделил из растения розмариновую кислоту – отличное средство с противотревожной активностью.

– Седативных препаратов на растительной основе очень много, но анксиолитика на основе мелиссы лекарственной пока нет. Ни у нас, ни за рубежом. Я верю, что Россия станет первой страной в мире, где появится анксиолитик на основе этого уникального растения, – поделился Владимир Куркин.

Подойдет взрослым и детям

По словам Татьяны Рязановой, мелисса обладает рядом преимуществ. Ее состав насыщен биологически активными веществами с противотревожным эффектом. При этом седативный эффект отсутствует, а это значит, что прием препарата никак не отразится на привычной жизни человека. Однако это – не единственный плюс растения.

– Препараты на основе мелиссы можно применять детям до 3-х лет. Сейчас обосновывается возможность применения у детей с одного года, – пояснила Татьяна Рязанова. – Мелисса также оказывает широкий ряд сопутствующих положительных эффектов: противовирусное, противоаллергическое, иммуномодулирующее, спазмолитическое и другие.

Отмечается, что препарат будет полезен не только в качестве оружия против постковидного синдрома. Его также смогут использовать здоровые люди – например, перед стрессовыми ситуациями.

Обеспечили современным оборудованием

Производство препарата стало возможным благодаря участию СамГМУ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В рамках программы Институт фармации оснастили новым жидкостным хроматографом высокого давления, установкой для твердофазной экстракции. Здесь также появилась новая лабораторная мебель, были закуплены расходники.

В дальнейшем запланированы работы биотехнологического профиля по созданию продуцентов на основе мелиссы, обеспечивающих высокий выход действующих веществ с анксиолитическим действием.

Развитие фармацевтики и достойный ответ импортной продукции

Эксперты отмечают: разработанные препараты позволят развить региональную фармацевтическую промышленность, в том числе – в рамках импортозамещения. Тем более, что регион богат нужным материалом – сегодня мелисса успешно культивируется на территории Самарской области. Владимир Куркин уверен, что растениеводы Сергиевского района с удовольствием наладят промышленное выращивание мелиссы.

В настоящий момент ученым осталось доработать состав и оптимизировать технологию получения новых фитопрепаратов, а также подготовить инструкцию по применению.

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