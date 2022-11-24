Авиакор и Тольяттимолоко признаны победителями конкурса «Достояние губернии -2022»

Одним из победителей конкурса «Достояние губернии — 2022» стала компания Авиакор. Фото предоставлено Минпром.

Конкурс «Достояние губернии» проводится в Самарской области с 2017 года, и за пять лет число его участников выросло вдвое. Стать победителем престижно, ведь это означает, что предприятие вносит существенный вклад в развитие региона, повышает его инвестиционную привлекательность и достойно стать визитной карточкой губернии.В этом году на получение почетного звания было принято 305 заявок в 10 основных и двух специальных номинациях. Экспертное жюри в составе представителей общественных организаций, министерств и ведомств региона выбрало по одному победителю в каждой из них.

Заслуженную победу в конкурсе «Достояние губернии» одержали два предприятия - участника нацпроекта «Производительность труда». В номинации «Промышленность» почетное звание получила компания Авиакор, в номинации «Торговая марка. Товары народного потребления» - Тольяттимолоко. Еще три участника нацпроекта дошли до финала: в номинации «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» - компания «Ferroni» (Тольятти) и АнтенМед, в номинации «Агропромышленный комплекс» - ООО «СЕВ-07».

Путь к победам В этом году серьезно претендовать на почетное звание «Достояние губернии» смогли пять участников национального проекта «Производительность труда», но в скором времени их количество возрастет: в Самарской области уже 141 предприятие с помощью команды экспертов работает над повышением своей эффективности. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 169 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

На данный момент инструментам бережливого производства обучено более двух тысяч сотрудников на 110 предприятиях. По всем организациям достигнут положительный эффект. Так, снижение объемов незавершенного производства составило в среднем 48%, время на протекание процессов сократилось в среднем на 51%, что безусловно способствует росту производительности труда. А именно этот показатель, как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров— ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

По словам представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК (регионального центра компетенций) – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В том числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Для того, чтобы стать участниками национального проекта «Производительность труда» необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (http://производительность.рф).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин:

- За время реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» в Самарской области 141 предприятие вошло в число участников. И нам отрадно, что сразу пять из них стали финалистами и победителями конкурса «Достояние губернии».

Конкурс способствует развитию конкуренции и предпринимательской активности, что соответствует приоритетам социально-экономического развития, которые находятся в фокусе внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и регионального Правительства. Мы понимаем, что эффективность работы предприятий во многом зависит от мер поддержки со стороны государства. И сегодня мы предоставляем целый спектр новых и уже действовавших ранее мер государственной поддержки, инструменты стимулирования инвестиционной активности. Задача — не допустить инвестиционной паузы и поддержать проекты, нацеленные на технологический суверенитет по всем отраслям. Комплекс мер по развитию предприятий в Самарской области сегодня направлен в первую очередь на развитие технологий, создание комплектующих, запчастей и оборудования, которые стали недоступными из-за санкций. В этой связи промышленность должна оперативно закрывать текущие потребности и обеспечить проекты развития. Помочь развитию предприятий с целью получения ими прибыли – это основа налогов, которыми пополняется бюджет. И это уже прямая взаимосвязь с благосостоянием и уровнем жизни всех жителей региона.