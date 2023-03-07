Поджег спирт и все загорелось: девочке срочно требуется помощь после несчастного случая

Каира Краснова получила множественные ожоги Фото: предоставлено фондом «Алеша»

Кира Краснова росла активным подростком. У девочки были большие и амбициозные планы на дальнейшую жизнь: она хорошо училась, рисовала в художественной школе, посещала эстрадный кружок, занималась художественной гимнастикой. С восьми лет увлеклась бальными танцами и вскоре стала занимать призовые места в конкурсах и соревнованиях. Затем поступила в модельную школу и думала о том, чтобы связать с этой сферой свою дальнейшую жизнь.

Несчастный случай разрушил все эти планы и поставил под угрозу саму жизнь Киры. Полтора года назад, 17 июля 2021 года, девочка гуляла с одноклассниками недалеко от своего дома. В какой-то момент к ребятам подошла компания парней, которые подсели рядом и стали переливать в бутылку спирт. Когда один из подростков переливал жидкость, другой решил поднести зажигалку и посмотреть, что получится.

Получилась трагедия: струя спирта мгновенно вспыхнула. Образовался огненный «гриб». Сидевшая рядом Кира не успела отскочить, и ее моментально охватил огонь. Дальше события стали развиваться стремительно: кто-то кричал девочке, чтобы она ложилась, кто-то начал её тушить, кто-то вызвал скорую…

Кира поступила в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени на 20% тела. Ожоги были на лице, шее, груди, руках, ногах и животе. Сгорела часть волос. Первые две недели остро стояла угроза летального исхода. Девочка находилась в полубессознательном состоянии, температура ее тела поднималась до 40 градусов, Киру лихорадило. В больнице ей пришлось перенести пять операций, две из них – по пересадке кожи. Для этого врачи использовали 30% здоровой кожи. Домой Киру отпустили только в сентябре, оформив инвалидность.

Сейчас из-за образовавшихся контрактур и деформаций Кира не может свободно двигаться, повороты головы причиняют ей невыносимую боль. В петербургской клинике «Медси» предложили провести трехэтапное лечение с применением экспандеров. Для Киры это станет спасением: экспандерная технология позволит «нарастить» здоровую кожу и избавит девочку от боли. Врачи уже составили план лечения на два года. За это время Кире должны сделать пять операций. Но главной преградой на пути к выздоровлению стала цена: лечение Киры будет стоить 1 374 900 рублей. У мамы Киры таких денег нет, поэтому сбором средств занимается благотворительный фонд «Алеша».

КАК ПОМОЧЬ КИРЕ:

• сделать перевод картой на странице Киры: https://aleshafond.ru/children/kira-krasnova;

• отправить СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования (например: 500);

• перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алеша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчетный счет 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Красновой Киры.