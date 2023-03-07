Повод пойти к гинекологу: врач рассказала, что должно насторожить женщин

Врач рассказала, какие меры профилактики нужно соблюдать и как часто проходить обследования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не носить короткие юбки в холодное время года, держать поясницу в тепле — такие наставления девочки слышат с самого детства. О том, какие еще меры профилактики нужно соблюдать и как часто проходить обследования, чтобы сохранить женское здоровье, рассказала врач акушер-гинеколог, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института профессионального образования СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Спиридонова.

С ранних лет

Хрупкий девичий организм необходимо беречь с самого рождения, подчеркивает врач. Первичный осмотр врачом акушером-гинекологом проводится еще в роддоме, а затем в первый год жизни, чтобы исключить видимые пороки развития. Затем в 7 и в 10 лет девочек осматривают, чтобы оценить ход полового созревания, а также на наличие воспалительных заболеваний. После этого осмотры рекомендованы в 14, 15, 16 и 17 лет. Все девушки с 15 лет имеют право посещать врача акушера-гинеколога без родителей и законных представителей.

- В детстве важная задача мамы — научить дочку правилам гигиены, — говорит Наталья Спиридонова. — С подросткового возраста необходимо уделять пристальное внимание половому воспитанию в семье, девочка должна не бояться обсуждать возникающие вопросы дома. И если мама чувствует дискомфорт при обсуждении каких-либо тем, она должна привести девочку на прием к гинекологу.

Чтобы предотвратить воспалительные гинекологические заболевания в детском возрасте, нельзя допускать переохлаждения. Девочку необходимо научить одеваться в соответствии с погодой, поясница должна быть в тепле, в холодное время года нельзя носить мини-юбки и тонкие колготки.

Регулярные обследования

Если женщину ничего не беспокоит, посещать гинеколога профилактически нужно раз в год. Если нет жалоб, но имеются гинекологические заболевания, частоту визитов определит врач.

Важно регулярно проходить обследования. Цель визита к врачу, прежде всего, — исключить онкологические и гинекологические заболевания. Для диагностики рака шейки матки сдается мазок на «раковые клетки» — онкоцитология. Его должны сдавать все женщины через три года после начала половой жизни, а затем раз в три года до 65 лет. Начиная с 30 лет дополнительно раз в пять лет необходимо сдавать мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ) не менее 12 типов.

- Если у пациентки уже есть ВПЧ или выявлены измененные клетки, врач акушер-гинеколог дает рекомендации по изменению графика сдачи мазков, в некоторых ситуациях рекомендуют пересдавать анализы уже через три месяца, — говорит Наталья Спиридонова. — Кроме сдачи мазков, пациенткам рекомендуется по показаниям проводить осмотр шейки матки под микроскопом – кольпоскопию.

Чтобы сократить риск развития патологии матки и ее придатков, акушер-гинеколог осматривает пациентку, затем проводится ультразвуковое исследование.

Еще одна проблема, которая может коснуться представительниц «слабого пола» – рак или доброкачественная патология молочных желез. Рак обычно встречается у женщин старше 50 лет, у молодых он бывает редко. Но даже несмотря на это женщинам до 40 лет рекомендуется проходить ежегодное УЗИ молочных желез, а с 40 лет до 75 лет – маммографию раз в два года.

- Нужно также регулярно проводить самообследования молочных желез, — говорит Наталья Спиридонова. — Если обнаружилось уплотнение, выделения из соска, необходимо срочно обратиться к врачу и вам назначат внеочередное обследование.

Когда нужен внеплановый визит к врачу

Для молодых женщин признаком здоровья является регулярный менструальный цикл продолжительностью 24-38 дней. Менструации должны длиться от двух до восьми дней, быть умеренными, безболезненными или незначительно болезненными.

- В случае частых или редких менструаций, если они длятся менее двух дней или более восьми, особенно если у женщины есть анемия, а также сопровождаются болями, то нужно обратиться к врачу, — говорит Наталья Спиридонова. — Еще одна причина для внепланового визита к специалисту — патологические выделения из половых путей. Также важно помнить, что здоровые органы не болят, поэтому если появились боли внизу живота, нужно посетить акушера-гинеколога.

Правильный образ жизни и здоровый сон

Основа сохранения здоровья женщины — правильный образ жизни, подчеркивает Наталья Спиридонова. Это общее понятие включает комплекс мероприятий. Во-первых, нужно соблюдать режим труда и отдыха: например, отсутствие полноценного сна ночью часто приводит к нарушениям менструального цикла.

Во-вторых, питание должно быть рациональным — как избыточное, так и недостаточное питание влияют на состояние здоровья. Необходимо придерживаться индекса массы тела от 19,5 до 24,9, не забывать о физических нагрузках минимум 30-40 минут три-четыре раза в неделю.

Половая жизнь женщины должна быть безопасной и здоровой, подчеркивает врач.

- Здоровая — это значит половая жизнь после 18 лет с постоянным сексуальным партнером, при которой у пациентки нет риска инфицирования инфекциями, передаваемыми половым путем (только использование презерватива

защищает от передачи инфекции), и риска наступления нежелательной беременности, — поясняет Наталья Спиридонова. — Необходимо также правильно подобрать средства контрацепции по рекомендации врача.

Еще одна важная составляющая — проведение регулярных обследований общего состояния здоровья у врача-терапевта.

- И, конечно, необходимо помнить, что курение и алкоголь несовместимы ни с женским здоровьем, ни с женской привлекательностью, — подчеркнула Наталья Спиридонова.