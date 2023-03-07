«Я королева подстанции»: мать семерых детей из Самарской области Ольга Троеглазова рассказала, как справляется с мужской работой

Мать семерых детей из Самарской области Ольга Троеглазова рассказала, как справляется с мужской работой. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Многодетная мать, хозяйка и электромонтер. Ольга Троеглазова из Самарской области мечтала стать хирургом, но не получилось. Зато получилось обрести настоящее счастье. Бесстрашная и целеустремленная женщина прошла трудовой путь от слесаря КИПиА до электромонтера подстанции, встретила свою любовь и родила семерых детей. Ольга Троеглазова рассказала, как ей удается успевать работать, вести хозяйство и воспитывать внуков.

Не хватило полбалла до мечты

Ольга Троеглазова и представить, наверное, не могла, как сложится ее судьба. Еще девочкой она вместе с родителями жила в Усть-Каменогорске, что расположен в Восточно-Казахстанской области. Тогда она мечтала стать хирургом-гинекологом, спасать человеческие жизни, но вселенная уготовила для нее совсем другой путь. Хоть и сложный, но очень яркий.

- Я закончила среднюю школу в 1973 году. Думала поступать в медицинский институт, но не получилось. Мне не хватило всего полбалла, - рассказывает Ольга Троеглазова. – Мои родители тогда работали на Ульбинском металлургическом заводе. Ну, и устроили меня в энергетический цех. Там я трудилась слесарем по КИПиА (контрольно-измерительным приборам и автоматике).Занималась поверкой и регистрацией приборов.

Через год на том же заводе она и встретила своего будущего мужа. Юные влюбленные решили пожениться в сентябре 1974. Любовь, уж поверьте, была чистой и искренней. И прошла непростые испытания. Ради суженого Ольга пожертвовала своей карьерой.

Бросила институт ради любимого

-Перед свадьбой в августе я поступила на экономическое отделение в строительно-дорожный институт, но учиться не стала. И все потому, что у моего будущего мужа не было образования, обстоятельства так распорядились. Хоть он у меня был умница с золотыми руками, но среднее образование (вечернюю школу) закончил только после армии, - говорит Ольга. – Я решила его поддержать, поступили вместе на вечернее отделение строительного техникума.

Но мысли о высшем образовании Ольгу не покидали. Заполучить заветную корочку ей все же очень хотелось.

-Так как я мечтала быть врачом, я решила выбрать близкую по профилю профессию химика. Вот я и пошла учиться на химика-аналитика гидрометаллургического передела. Училась на заочке и работала.

Себя Ольга особо не хвалит, скромничает. Зато восхищается любимым мужем.

-Всегда был очень умный, подавал массу предложений. Про него говорили: «не голова, а Дом Советов».

Ольга повсюду следовала за супругом, была опорой и поддержкой.

-Ему предложили работу в центрально-заводской лаборатории завода. А я за ним туда перешла. Вместе трудились. А в 1988 году его назначили директором ресторана и пятизвездочной гостиницы при заводе. Но с 1994 года настали тяжелые времена, зарплату не платили.

За лучшей жизнью Троеглазовы в 1999 году решили отправиться в Россию. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Выбрали жизнь, а не выживание

Даже тогда семья Троеглазовых отчаиваться не стала. В 20 километрах от города пара приобрела дом в деревне, чтобы вести хозяйство.

-Купили корову, поросят, гусей, кур. Огород у нас был 70 соток. И я даже своих девчонок в лаборатории кормила молоком, мясом. Потом начала делать творог, сметану. Научилась торговать на рынке. Сначала, конечно, выживали, а потом все наладилось, - поделилась Ольга Троеглазова. - Все сложности мне удалось пережить, потому что я чувствовала поддержку мужа. Он всегда улыбался и умел вовремя пошутить.Были с ним на одной волне.

Ольга подарила любимому мужчине семерых детей — 6 девочек и одного мальчика. По ее словам, супруг долго мечтал о сыне. И вот, с шестого раза получилось.

-Я жизнь люблю, детей люблю. И он тоже. Мы жили детьми. Они у нас все такие же веселые, шустрые.

За лучшей жизнью Троеглазовы в 1999 году решили отправиться в Россию. Они проехали от Алтайского края до Москвы и решили остановиться в Ватутинках (Новомосковский административный округ). Там купили большой двухэтажный дом. Все бы ничего, но у Ольги началась астма.

-Тогда мы решили выбрать для жизни из всех мест, что мы проехали, Самарскую область. Вроде бы, с работой и зарплатой здесь было не так плохо. Сначала хотели остаться в Самаре: купить трехкомнатную квартиру, дачу, сменить машину. Но возникли трудности с работой: мужа берут, а меня нет —возраст. Хотя мне на то время было 42 года. Деваться некуда было, переехали в Преображенку.

Ольга призналась: сердце заставило здесь остаться. Село напоминало деревню Казахстана, где до этого времени и жила семья. Да и дела сразу пошли в гору: муж нашел работу, а Ольга вновь занялась хозяйством.

В сентябре 2000 года Ольга устроилась работать на подстанцию. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Муж приходил на помощь

В сентябре 2000 года Ольга устроилась работать на подстанцию. Опыт работы в энергетике уже был, поэтому пройти двухнедельное обучение было не так уж и сложно.

-В те времена отключений на подстанции было много. Это сейчас оборудование более совершенное: линейные разъединители—просто кнопочка. А раньше рукоятка. Одной рукой рукоятку крутишь, другой нужно на блокировку нажимать. Без физической силы не обойтись. Но и тут муж приходил на помощь, - рассказывает волжанка. -У него была пятая группа по электрической части, он начальником участка был. Если что-то серьезное случалось— помогал мне.

Супруга Ольги не стало 3 года назад. Сейчас женщине помогают дети. Три дочери живут рядом, часто приезжает сын. Вместе занимаются хозяйством.

-Семья у меня дружная. У нас вместе 34 сотки земли, на которой мы работаем. Все овощи у нас свои, козье молоко очень полезное —мы внуков им кормили. У меня, кстати, 16 внучек, 4 внука и 1 правнук.

У Ольги 16 внучек, 4 внука и 1 правнук. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Буду работать, насколько хватит сил»

По сей день Ольга работает электромонтером по обслуживанию подстанций 4-го разряда Группы подстанций Центральных электрических сетей АО «Самарская сетевая компания».

-Намерена работать насколько хватит сил. Мне нравится с людьми общаться. От подстанции я живу недалеко: метров 400 примерно. Могут вызвать и ночью, всегда готова.

В такой работе, по ее мнению, главное - энтузиазм и поддержка близких.

-С электроэнергией можно работать только с уважением. Нельзя говорить: «Я не боюсь!». Всегда нужно в голове держать, что это опасно для жизни, и неукоснительно соблюдать технику безопасности. Тогда ничего произойти не должно.

В мужском коллективе женщина ужилась быстро. Ольга призналась: с мужчинами работать даже проще. В помощи никогда не откажут.

-У нас коллектив прекрасный, мне нравится. Когда ко мне на подстанцию приезжают, все на позитивной волне. Никогда не было такого, чтобы бывали недовольны жизнью.

Ольгу коллеги уважают, соблюдают ее порядки.

-У меня на подстанции никаких матов. Кто матерится -вот баночка: «100 рублей штраф». И никакого курения у меня в комнате не потерплю. Сама не курю, на табак аллергия. Все выполняют, никто не против. А я улыбаюсь и говорю: «Я королева подстанции», - смеется Ольга.