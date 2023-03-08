Самарцы на видео поздравляют женщин с праздником весны

Сколько добрых слов прозвучало в адрес женщин! Фото: Алиса МАКАРОВА.

Необычный флешмоб прошел возле фирменного магазина Самарского хлебозавода №5. Покупатели поздравляли сотрудниц предприятия с наступающим международным женским днем. Кстати, на заводе 80% персонала – представительницы прекрасного пола: это пекари, технологи, менеджеры, маркетологи, бухгалтеры и даже операционный директор.

В ролик вошли самые лучшие моменты, но кое-что осталось за кадром. Теплые слова прозвучали не только в адрес хлебопеков, но и всех самарских женщин. Смотрите сами, какие искренние пожелания записали мужчины. Кстати, в конце ролика будет раскрыт один праздничный секрет.

ОАО «Самарский хлебозавод № 5»

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