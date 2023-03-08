Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 марта 2023 7:30

Самарцы на видео поздравляют женщин с праздником весны

Узнайте, что они пожелали и что осталось за кадром видеоролика
Елена ЧЕЧЕНИНА
Сколько добрых слов прозвучало в адрес женщин! Фото: Алиса МАКАРОВА.

Сколько добрых слов прозвучало в адрес женщин! Фото: Алиса МАКАРОВА.

Необычный флешмоб прошел возле фирменного магазина Самарского хлебозавода №5. Покупатели поздравляли сотрудниц предприятия с наступающим международным женским днем. Кстати, на заводе 80% персонала – представительницы прекрасного пола: это пекари, технологи, менеджеры, маркетологи, бухгалтеры и даже операционный директор.

В ролик вошли самые лучшие моменты, но кое-что осталось за кадром. Теплые слова прозвучали не только в адрес хлебопеков, но и всех самарских женщин. Смотрите сами, какие искренние пожелания записали мужчины. Кстати, в конце ролика будет раскрыт один праздничный секрет.

ОАО «Самарский хлебозавод № 5»

РЕКЛАМА

LjN8KZzrk

КАРТИНА ДНЯ