«Есть три типа мужчин, которые приходят за цветами»: самарские флористы – о клиентах, ценах и ажиотаже на 8 Марта

Цветы к 8 Марта становятся дороже, но, уверяют флористы, не сильно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если на улице с утра пораньше толпы взволнованных мужчин, которые куда-то бегут с цветами в руках, то сегодня 8 Марта. Эта примета работает безотказно.

Цветы – неотъемлемая часть праздника. Корреспондент «КП-Самара» прошлась по цветочным магазинам города и узнала, во сколько обойдутся букеты, а также постаралась разобраться, кто что там покупает.

«Дарите женщинам цветы»

- Глобальная подготовка к 8 Марта начинается сразу после Нового года, - признаются флористы. – Примерно за два месяца до праздника все цветочные салоны начинают заказывать лучшие сорта цветов.

Предпраздничная лихорадка в салонах наступает обычно с 1 марта.

- Каждый день - поставки, подготовки, построение новых композиций и общение с клиентами. 8 марта мы начинаем работать рано утром, а заканчиваем поздней ночи, поэтому под конец смены буквально валишься с ног. Поток людей огромный, особенно с утра и вечером, - рассказал цветочный декоратор.

Цена женской улыбки

Женский день у большинства россиянок ассоциируется с тюльпанами. 8 Марта их можно купить почти на каждом шагу. Популярность этих цветов подтверждают и флористы.

- Больше всего привозят тюльпаны, потому что их быстрее всего разбирают, - признаются цветочные эксперты. - Разные цветы берут, но тюльпаны заказывают чаще, обычно белые и без упаковки.

Цена весеннего презента варьируется в зависимости от цветочного салона, но улыбка любимой женщины бесценна, ведь так?

- К 8 марта цены немного повышаются, но не очень сильно, - рассказывает флорист одного из самарских магазинов. - Идет просто наценка на праздник и труд, который мы все вкладываем в этот день.

Так сколько же стоят цветы на 8 Марта в Самаре в 2023 году? Цены средние.

- Классические тюльпаны - 100 рублей,

- Пионовидные тюльпаны - 130 рублей,

- Розы поштучно - от 230 до 300,

- Кустовые розы - примерно 550 рублей,

- Эустома - 250 рублей,

- Если вы заказываете полноценный букет, собранный декоратором, то его цена будет складываться из размера и количества веточек - от 2000 до 10000 рублей.

Самарцев, которые покупают цветы 8 Марта, можно разделить на три типа. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Типы мужчин на 8 Марта

Самарские флористы заметили, что всех мужчин, которые 8 Марта приходят за цветами, можно разделить на три типа. Классификация, конечно, условная.

Первый тип. Эти мужчины как правило выбирают что-то проверенное. Многие с порога заявляют, что им нужны 15 тюльпанов, не больше и не меньше. Коротко и по делу.

Второй тип. Эти мужчины хотят удивлять.

- Мы нередко слышим от мужчин: «Это все просто и слишком банально», поэтому с такими клиентами переделываем цветочные композиции по несколько раз, то убирая, то добавляя какие-то новые детали, - рассказывает флорист.

Третий тип. Эти мужчины осматривают цветы тщательно, обращают внимание на каждую мелочь. Они уверены – все должно быть идеально.

- Если такому мужчине не понравится, как лежит листик, - все, работа коту под хвост и нужно переделывать букет с нуля, - разводит руками флорист.

У флористов, кстати, есть одна интересная примета.

- Мы верим, что если клиент вежливый и хороший, то его букет будет стоять долго. Если же приходит какой-то мужлан, постоянно тыкающий и подгоняющий нас - не судьба его дамочке долго радоваться цветам, - смеется флорист.