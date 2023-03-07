Пойти в IT: в самарском вузе будут обучать студентов с перспективой работы в крупном банке

Банк и вуз планируют реализовывать совместные учебно-методические проекты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовить кадры смолоду

ПСБ и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательной деятельности. Документ подписали директор департамента персонала банка Елена Литвинова и проректор по учебной работе высшего учебного заведения Андрей Гаврилов.

Это тренд последних лет, когда потенциальный работодатель не просто присматривает будущих сотрудников еще студентами, а непосредственно участвует в их образовании и развитии профессиональных навыков. Преимущество получают все. Компания-работодатель приобретает максимально адаптированных сотрудников, которых не нужно дополнительно обучать, вуз усиливается конкурентоспособными программами, а студенты получают рабочее место еще до защиты диплома.

Банк и вуз планируют реализовывать совместные учебно-методические проекты, направленные на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса. За их основу будут взяты используемые в финансовом учреждении современные информационные технологии. Также соглашением предусмотрена студенческая практика и стажировка в IT-подразделениях банка.

- Мы стремимся предоставлять лучшие условия для карьерного роста профессионалам всех уровней – и высококвалифицированным отраслевым экспертам, и начинающим молодым специалистам. Банк как работодатель заинтересован в модернизации образовательных программ для эффективной подготовки студентов, которые получат знания, соответствующие современным условиям рынка и способствующие профессиональному росту. Такие специалисты будут высококонкурентны и быстро смогут найти себя в профессии, – рассказала Елена Литвинова.

Помогут в профессиональном росте

Как отметил Андрей Гаврилов, совместная образовательная деятельность – это в первую очередь возможность к базе, фундаменту, которое дает высшее образование, добавить реальную практику из существующего бизнеса.

Тем более, что IT-центр самарского отделения банка, отвечающий за разработку и сопровождение программного обеспечения, - один из крупнейших в России. И опыт стажировки для студентов в таком месте дорогого стоит.

- Самое важное для студентов – это возможность понять себя, почувствовать на своем опыте, что такое настоящее IT, и что путь в него занимает несколько больше, чем месячные курсы из интернета, если мы говорим о настоящем высоком профессиональном уровне, востребованном рынком, - подчеркнул Андрей Гаврилов.

Этот документ по сути официально скрепляет уже сложившиеся взаимоотношения вуза и банка и служит основой для дальнейшего их развития. Так, в ноябре 2022 года была запущена Школа функционального тестирования, участниками которой стали, в том числе и 10 студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первого курса магистратуры университета. Этих ребят отобрали из сотни тех, кто подал заявку. По словам руководителя по обучению IT-персонала банка Алексея Кожина, основными критериями отбора были определенные требования к квалификации и мотивации для дальнейшей работы на позиции тестировщика. Главной особенностью Школы была ее практическая направленность – ученики проходили обучение у ведущих сотрудников из IT-подразделений финансового учреждения, получали опыт на конкретных банковских примерах и работали с инструментами, применяемыми в реальной IT-практике.

- В конце февраля обучение в Школе подошло к завершению. Это был хороший опыт. Нам понравилось, как проявили себя ребята, почти все дошли до конца программы – такой показатель выше среднего по рынку по подобным проектам, это дает возможность существенно увеличить количество принимаемых на обучение студентов в следующий поток, - рассказал Алексей Кожин. - Семи участникам Школы из числа студентов Самарского университета им. Королева мы сейчас готовим оффер по трудоустройству.