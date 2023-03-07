«Быстро работают»: инстамама из Тольятти поблагодарила ФНС за оперативность, а на следующий день к ней пришли с обыском

Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда Инстаграма (социальная сеть запрещена на территории РФ - прим. ред.) из Тольятти Валерия Чекалина попала под наблюдение сотрудников следственного комитета России по Самарской области. В доме семьи полицейские даже провели обыски и возбудили уголовное дело. Известную блогершу и ее супруга подозревают в неуплате налогов на общую сумму 300 миллионов рублей. «КП-Самара» выяснила подробности нашумевшей истории.

Валерия Чекалина известна на всю страну как блогер Лерчек. Девушка публикует короткие видеоролики о своей жизни, семье и посвящает посты воспитанию детей. Forbes назвал тольяттинку «одной из самых известных истамамочек России». В 2020 году Чекалина заняла седьмое место среди российских блогеров, которые больше всех зарабатывают на рекламе и продвижении в соцсетях. По данным Forbes, молодая мама за год заработала 610 тысяч долларов (около 46 миллионов рублей - прим. ред.).

В домах блогеров сейчас обыски. Фото: Скриншот с видео

Сейчас Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, которые они получили с фитнес-марафонов.

- По предварительным данным, на протяжении двух лет предприниматели применяли упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом дохода в 150 миллионов рублей. Подозреваемые получили большую прибыль с проведения марафона, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В качестве подсобников Валерия Чекалина использовала супруга, родственников и друзей. Блогер незаконно «дробила» бизнес, тем самым скрываясь от налоговой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в домах блогеров и опрашивают возможных соучастников.

Иронией судьбы в этом деле стало видеообращение Лерчек к подписчикам накануне обысков. Девушка решила приехать в ФНС, чтобы сделать для себя цифровую подпись.

- Я в шоке от работы налоговой службы, так все быстро и вежливо. Будто в ТЦ сходила кофе попить, - восхищается блогерша. - Не ожидала от ФНС такой оперативности в работе.

И, действительно, налоговая оперативно отработала и вывела инстамаму на чистую воду, обвинив в мошенничестве. Цифровая подпись Валерии Чекалиной нужна была для выезда за границу, но теперь девушке еще долго не потребуется загранпаспорт.