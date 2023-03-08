«Первым стал оберег от сглаза»: сотрудница следственного управления из Самары совмещает работу с выкладкой алмазных картин

Самарчанка посвящает много времени работе, но не забывает про семью и свои увлечения Фото: Из личного архива героя публикации

В современном мире людям зачастую совершенно не хватает времени, чтобы совместить работу, семейный отдых, бытовые дела, встречи с друзьями и близкими, а также занятия любимым хобби. Кто-то жертвует своим временем ради работы, кто-то с головой уходит в бытовую рутину и воспитание детей, но сотрудница регионального Следственного комитета Эльвира Корепина каждый день доказывает, что возможно преуспеть везде и во всем. В преддверии 8 марта журналист «КП-Самара» поговорила с талантливой и оптимистичной девушкой и разузнала секреты ее счастливой и насыщенной жизни.

«Дел и задач очень много»

Подполковник юстиции Эльвира Корепина пришла в органы прокуратуры еще в начале нулевых, а после перешла в Следственный комитет Самарской области. Пройдя долгий путь от общественного помощника до руководителя отделения, Эльвира Салаватовна ни на минуту не забывала и об отдыхе душой. Сейчас она является руководителем третьего отделения контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Самарской области. В ее подчинении несколько помощников, вместе с которыми сильная духом женщина контролирует практически всю работу следственного комитета региона.

- Мой отдел контролирует исполнение поручений Центрального аппарата СК РФ, а также руководителя следственного управления по Самарской области. Кроме того, мы организуем массу встреч, совещаний, коллегий, мероприятий с участием детей. Кроме основной работы я руковожу профсоюзом СУ СКР по Самарской области и организую судебно-претензионную работу, - перечисляет Эльвира Корепина. - Дел и задач очень много, но в выходные дни я всегда стараюсь как можно больше времени проводить с семьей и не забывать о своих хобби.

Эльвира Корепина почти 20 лет посвятила работе в прокуратуре и Следственном комитете Фото: Из личного архива героя публикации

Песни для мамы

Подполковник юстиции счастлива замужем и воспитывает двоих дочерей. Старшей дочери Эльвиры уже 22 года, она оканчивает университет и уже упорхнула из родительского гнездышка. Младшей - всего 7 лет, она ходит в школу, посещает театральный кружок, а совсем недавно попросила родителей записать ее в музыкальную школу.

- Дочка очень активная и любознательная. Я не препятствую ее стремлениям пробовать что-то новое, что ее вдохновляет. Если в какой-то момент она потеряет интерес к музыке, то я не буду настаивать, и мы будем продолжать искать то, что будет ей по душе, - делится секретами воспитания своей младшей дочери Эльвира Корепина.

Эльвира много времени проводит с детьми Фото: Из личного архива героя публикации

Эльвира Салаватовна знает, о чем говорит, ведь сама окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Игра на синтезаторе до сих пор вдохновляет женщину.

- Я выучила много песен, которые очень любит моя мама. Специально для нее на семейных вечерах я аккомпанирую, а мама поет, - рассказывает талантливая девушка. – В школе я выступала даже в Оперном театре, но синтезатор для меня остался сейчас только для души. Даже многие коллеги не знают, что я играю.

Эльвира разучивает мелодии, чтобы радовать близких музыкальными вечерами Фото: Из личного архива героя публикации

От чистого сердца

Но коллеги из Следственного комитета отлично знают о другом хобби Эльвиры Салаватовны – она занимается алмазной мозаикой и делает картины невероятной красоты по фотографиям. Кроме того, талантливая девушка делает прекрасные украшения из бисера и кристаллов.

Девушка своими руками создает невероятные картины из страз Фото: Из личного архива героя публикации

- Украшения я начала делать совершенно случайно. Когда дочка была маленькой, мне захотелось сделать для нее оберег от сглаза. Получилась очень красивая вещица, и я серьезно увлеклась изготовлением бижутерии, - говорит Эльвира.

Подарки, сделанные ее руками, пользуются популярностью среди коллег, родственников и друзей. Девушка не продает свои изделия, а от чистого сердца дарит их родным и близким на праздники.

Новым увлечением стало создание украшений Фото: Из личного архива героя публикации

- Конечно, моя работа занимает большую часть времени, но выходные я обязательно провожу с семьей. Супруг уважительно относится к моим увлечения, он понимает, что мне необходим отдых после напряженных рабочих будней, - говорит Эльвира. – Младшая дочь, глядя на меня, тоже увлеклась мозаикой и хэнд-мейдом. Мы создаем с ней украшения вместе. Если она говорит: «Мамуль, а давай сделаем что-то?», я стараюсь сразу бросить свои дела, ведь дети – это самое главное в жизни. В процессе творчества между нами царит единодушие, мы что – то обсуждаем, рассказываем друг другу интересные истории, делимся сокровенными секретами. Так, я уделяю время своей семье, и в тоже время занимаюсь любимым рукоделием, на которое у меня скоро совсем не останется времени, поскольку я снова готовлюсь стать мамой.

Редакция «КП-Самара» поздравляет всех женщин с праздником 8 марта. Желаем, чтобы вам всегда хватало времени на себя, на родных и близких.