Индексация пенсий и цифровой рубль: что изменится в Самарской области с 1 апреля 2023

С 1 апреля перестанут выпускать и выдавать социальные (транспортные) карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала первого квартала в России ожидаются нововведения в финансовой и социальной сферах. Объясняем подробно, что изменится в Самарской области с 1 апреля 2023 года.

Ввод цифрового рубля с 1 апреля 2023

С 1 апреля 2023 года в России начинается тестирование цифрового рубля. Он сочетает в себе преимущества наличных и безналичных денег. «Обкатку» нового вида денег будут проводить 13 крупнейших банков страны. Россиянам предложат делать переводы физлицам, а также расплачиваться цифровым рублем за товары и услуги. Такие деньги можно будет хранить независимо от банков, используя автономный кошелек.

Индексация пенсий с 1 апреля 2023

В апреле 2023 года в России на 3,3% проиндексируют пенсии. Прибавку получат инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, пожилые граждане с маленьким стажем работы или никогда не работавшие, участники Великой Отечественной войны, инвалиды-блокадники, чернобыльцы, дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также некоторые военные пенсионеры.

Прекращение выпуска соцкарт в Самаре с 1 апреля 2023

В Самарской области с 1 апреля 2023 года больше не будут выпускать и выдавать социальные (транспортные) карты. Их планируют полностью вывести из оборота до 1 января 2024 года. Соцкарты заменят на универсальные карты жителя Самарской области. Она будет функционировать и как банковская, и как транспортная карта.

Ограничение движения большегрузов в Самарской области с 1 апреля 2023

Минтранс Самарской области вводит ежегодные ограничения движения грузовых автомобилей по дорогам регионального и межмуниципального значения. Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля 2023 года для грузового транспорта с нагрузкой на каждую ось свыше семи тонн. Такая мера необходима для сохранения дорожного покрытия весной и летом.