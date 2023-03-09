Один нерешительный, второй – «маньяк»: как я искала свою любовь по советам бабушки

Кафе, танцы, библиотека – куда еще родители и бабушка советовали сходить поискать парня? Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В 21 веке одинокие сердца чаще всего ищут свою вторую половинку на сайтах знакомств. Попытки человечества найти родственную душу породили множество популярных приложений по поиску друга сердца. В Самаре исследователи провели опрос среди горожан, и статистика показала, что 20% жителей надеются найти любовь в интернете, остальные же - в общественных местах или через знакомых.

Эпоха интернета породила новую проблему для одиночек. Люди признаются, что часто натыкаются на пользователей с несерьезными намерениями. Как же не остаться у разбитого корыта и не натолкнуться на человека, анкета которого подразумевает лишь поиск плотских утех?

Многие молодые парни и девушки слышали от старшего поколения: «а вот в мое время было по-другому!». А давайте проверим! Журналист «КП-Самара» решилась на эксперимент и выяснила, реально ли найти любовь в 2023 году по советам родителей, бабушек и дедушек.

Знакомство за чашечкой кофе

Первым местом для попытки найти свою любовь я выбрала одну из самарских кофеен. Сев за видный столик в центре зала и заказав чашку кофе, я стала ждать. Я девушка порядочная и серьезная и ищу такого же парня, поэтому взяла в руки книгу.

Правда, почитать толком не получилось. Каждого входящего парня я ловила взглядом и провожала до столика. Хоть бы один подошел!

Что же такое? Почти час прошел, а никто так и не подошел ко мне. Надо брать инициативу в свои руки, подумала я. Оглядевшись в очередной раз, я стала высматривать потенциальную «жертву». Молодых людей было не так уж и много, а выбрать-то нужно было того самого, который заставил бы мое сердечко трепетать.

В зале сидел блондин в компании друзей, шатен с девушкой и взрослый мужчина с дочкой. Третий вариант отпадает, оставалось выбрать между блондином и брюнетом.

Понаблюдав за двумя потенциальными знакомыми, я выяснила: брюнет в отношениях со своей собеседницей, поэтому вариант только один – светловолосый. Для чистоты эксперимента мне нельзя рассказывать, что я журналистка и что пишу такую статью. Даже оправдаться в случае отказа нельзя.

Как только я собралась с силами и решила подойти к молодому человеку (залпом выпив свой кофе), компания начала уходить! Что делать? Бежать за ними или ждать другого?

Пока я думаю, компания с любовью всей моей жизни выходит из кафе и растворяется на улице. Ну что за невезение! Отдаю кружку баристе и уже собираюсь уходить, как слышу:

- Девушка, держите печеньку, - улыбается тот самый бариста.

- Но я не заказывала, - растерянно бормочу я.

- Вы выглядели очень грустной, поэтому это мой вам подарок, - отвечает парень.

А может быть, это и есть тот самый? Тепло разливается по телу. Все выглядит как в фильме, и я уже вижу, как он сделает мне предложение, какое будет у меня платье на свадьбе и какими красивыми будут дети… Но это не фильм.

- Прости, у меня есть любимая, - рушит все мои мечты парень.

Загадочный незнакомец из газеты

«Порядочная девушка 22 лет желает познакомиться с адекватным молодым человеком. Рост 165, зеленые глаза, светлые волосы. Люблю философию, жду весну, в знаки зодиака не верю, но я, если что, Весы. Наличие высшего образования приветствуется. В человеке, конечно, главное, душа, но люди ниже 180 см – мимо. Персонажи с зависимостями тоже не приветствуются. Писать вот сюда», - разместила я объявление в газете.

Ответьте честно, если бы вы в 2023 году увидели подобное объявление в газете – написали бы мне? Вот и я нет. Оказалось, что так думают не все. Один такой старомодный романтик нашелся.

- Увидел про вас в газете. Хотел поинтересоваться, какие у вас цели в жизни, - пишет мне незнакомый номер.

Неужели кто-то клюнул? Неловкие смайлики, расспросы, а затем приглашение в кафе. У нового ухажера не оказалось фотографии профиля, лишь картинка.

- Не люблю фотографироваться, лучше же вживую увидеться, - написал незнакомец.

Как-то подозрительно - а вдруг это маньяк? Не хочется потом снова попасть в газету, только в другую рубрику.

Прости и прощай, не пиши мне больше!

Любовь в читальном зале

Будущий суженный должен быть образованным, умным и начитанным. Где такого искать? В библиотеке!

Кажется, идея была так себе.

Взяв что-то из Альбера Камю, я принялась разглядывать посетителей. Зал полупустой. Люди над книжками – либо увлеченные студенты, которым не до новых знакомств, либо мужчины и женщины старшего поколения. Кажется, в этом пруду рыбы нет.

Посидев еще минут 40, я ушла.

Танцы и знакомства

- По выходным на танцы бегали в Загородный парк. Много плясали, с ребятами знакомились, - с улыбкой вспоминает бабушка.

Кажется, вот мое следующее место, где буду искать свою любовь. Вот только нет никаких танцев в Загородном парке, никто на них не знакомится. А если нет танцев, куда надо пойти? Правильно, в бар!

В злачное заведение я зашла с полной уверенностью «подцепить» кого-то, тут сама атмосфера располагает к новым знакомствам. Уже через полчаса меня попытались угостить напитком. Ухажер оказался староват, поэтому я вежливо отказалась.

Начало было многообещающим, вот только за ночь ко мне так никто и не подошел. Где-то глубоко за полночь решаю все-таки отпустить ситуацию и хотя бы потанцевать.

На танцполе замечаю знакомое лицо.

- Кажется, я видела его раньше, - сказала я подруге.

Совершенно «случайно» оказавшись рядом с потенциальной любовью всей жизни, я начинаю диалог. Знакомство проходит удачно, молодой человек оказывается моим ровесником. Завязавшийся диалог был недолгим: по законам барной жизни одного из нас зовут приятели.

Накопившаяся усталость одолевает, своего нового знакомого я потеряла из виду, так и не договорившись о встрече.

Если бы я действительно жила во времена моей бабушки, то эта статья бы закончилась неудачей, а у этой истории счастливый финал. Парень из бара нашел мою страницу в соцсети и позвал на свидание.

Через несколько дней мы сходили в ресторан. Парень, кажется, хороший. Интересно, что из этого выйдет…

А что скажет профессионал?

Всю эту история мы рассказали профессиональной самарской свахе. Она разобрала ошибки и дала советы, как искать свою вторую половинку.

- Алиса, в первую очередь вы должны осознать свои истинные цели, - советует сваха Алевтина. - Вам вообще отношения нужны? Напористости вам, конечно, не занимать, но определитесь со своими потребностями и ценностями. Понимаю, хочется быть принцессой, но мало мужчин могут удовлетворить этот запрос. Большинство не стремиться удовлетворять чьи-то амбиции.

Советы для одиноких сердец:

- Не гордитесь своей стервозностью! Почему-то это стало модным. Поверьте, наигранное высокомерие вас не красит.

- Ходите на свидания. Чем чаще вы ходите на романтические встречи – тем больше вы начинаете понимать, что вы хотите и не хотите видеть в своем партнере.

- Если не екнуло – не рубите с плеча. Дайте и себе, и ему шанс.

- Многие совершают одну и ту же ошибку – опаздывают. Легкое опоздание минут на 5 еще ладно, но 40 минут вас никто не обязан ждать.

- Прекратите думать, что вас осчастливит партнер. Вы самодостаточная личность. Когда вы становитесь зависимым от другого человека – вы его отталкиваете. Занимайтесь, в первую очередь, собой, и будет вам счастье.