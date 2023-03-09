Отделу миграции придется съехать: в Самаре отреставрируют исторический дом полицейского управления

Зданию, где располагается отдел миграции, уже более 150 лет Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре капитально обновятся два знаковых здания, связанных с силовыми структурами. Речь о клубе имени Дзержинского на улице Пионерской и о здании полицейского управления на улице Фрунзе. Стали известны сроки завершения работ.

МВД добавит денег

Ремонт ДК имени Дзержинского ведется с лета 2022 года, когда здание «отмечало» свой 90-летний юбилей.

По оценкам подрядчика, на данный момент выполнено уже 70 % от общего объема работ. В частности, в здании полностью восстановлена кровля. Строители ждут завершения отопительного сезона, чтобы можно было начать ремонт системы отопления. Кроме того, в ближайшее время будет отреставрирован фасад, заменены окна и завершена отделка ряда внутренних помещений.

- ДК имени Дзержинского - это замечательный образец советского конструктивизма, уникальное здание, огромное по площади — 2,5 тысячи квадратных метров. И оно никогда прежде за всю свою историю не ремонтировалось, за исключением небольшого косметического ремонта фасада к чемпионату мира по футболу, - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что важно взаимодействие всех структур и ведомств, причастных к зданию.

- Да, в рамках партийного проекта «Историческая память» мы приведем ДК в порядок, оно будет снаружи замечательно выглядеть. Но установить сцену, поставить кресла, мебель в зале — это можно сделать за счет средств бюджета МВД. И договоренность об этом с ведомством уже достигнута, дополнительные средства руководством МВД будут выделены, - рассказал Александр Хинштейн.

150-летний дом пошел трещинами

Здание полицейского управления по улице Фрунзе, 112, имеет еще более почтенный возраст. Оно строилось в 1860-1870 годах и перестраивалось в 1917-1918.

- Собственно, история самарской полиции начиналась именно здесь, - подчеркнул Александр Хинштейн.

Реставрация здания полицейского управления начнется, как только будет получено разрешение от управления охраны объектов культурного наследия. Несмотря на то, что внутри был произведен ранее косметический ремонт, и стены внешне выглядят благополучно, на самом деле конструкции дома, которому уже более 150 лет, находятся в состоянии «глубокой усталости» и требуют серьезного ремонта. Достаточно заглянуть во двор здания и посмотреть на него с внутренней стороны — видно, что стены скреплены стяжками из-за того, что по ним пошли трещины.

Внутри все выглядит красиво, но конструкции здания требуют ремонта Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Контрактом предусмотрена реставрация и ремонт фасадов, усиление фундамента, имитация кирпичной кладки, полная замена крыши и окон, а также небольшие внутренние отделочные работы, - пояснил заместитель директора компании-подрядчика «Вега Групп Регион» Алексей Матвеев.

Предполагаемый срок окончания работ — сентябрь 2024 года. На время ремонта, скорее всего, сотрудникам отдела по вопросам миграции, располагающегося в этом здании, придется переехать в другое место. Куда именно — будет решено в ближайшее время.