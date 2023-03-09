Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 марта 2023 13:10

Отделу миграции придется съехать: в Самаре отреставрируют исторический дом полицейского управления

В Самаре назвали сроки реставрации здания полицейского управления на улице Фрунзе
Евгений ЕГОРОВ
Зданию, где располагается отдел миграции, уже более 150 лет

Зданию, где располагается отдел миграции, уже более 150 лет

Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре капитально обновятся два знаковых здания, связанных с силовыми структурами. Речь о клубе имени Дзержинского на улице Пионерской и о здании полицейского управления на улице Фрунзе. Стали известны сроки завершения работ.

МВД добавит денег

Ремонт ДК имени Дзержинского ведется с лета 2022 года, когда здание «отмечало» свой 90-летний юбилей.

По оценкам подрядчика, на данный момент выполнено уже 70 % от общего объема работ. В частности, в здании полностью восстановлена кровля. Строители ждут завершения отопительного сезона, чтобы можно было начать ремонт системы отопления. Кроме того, в ближайшее время будет отреставрирован фасад, заменены окна и завершена отделка ряда внутренних помещений.

- ДК имени Дзержинского - это замечательный образец советского конструктивизма, уникальное здание, огромное по площади — 2,5 тысячи квадратных метров. И оно никогда прежде за всю свою историю не ремонтировалось, за исключением небольшого косметического ремонта фасада к чемпионату мира по футболу, - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что важно взаимодействие всех структур и ведомств, причастных к зданию.

- Да, в рамках партийного проекта «Историческая память» мы приведем ДК в порядок, оно будет снаружи замечательно выглядеть. Но установить сцену, поставить кресла, мебель в зале — это можно сделать за счет средств бюджета МВД. И договоренность об этом с ведомством уже достигнута, дополнительные средства руководством МВД будут выделены, - рассказал Александр Хинштейн.

150-летний дом пошел трещинами

Здание полицейского управления по улице Фрунзе, 112, имеет еще более почтенный возраст. Оно строилось в 1860-1870 годах и перестраивалось в 1917-1918.

- Собственно, история самарской полиции начиналась именно здесь, - подчеркнул Александр Хинштейн.

Реставрация здания полицейского управления начнется, как только будет получено разрешение от управления охраны объектов культурного наследия. Несмотря на то, что внутри был произведен ранее косметический ремонт, и стены внешне выглядят благополучно, на самом деле конструкции дома, которому уже более 150 лет, находятся в состоянии «глубокой усталости» и требуют серьезного ремонта. Достаточно заглянуть во двор здания и посмотреть на него с внутренней стороны — видно, что стены скреплены стяжками из-за того, что по ним пошли трещины.

Внутри все выглядит красиво, но конструкции здания требуют ремонта

Внутри все выглядит красиво, но конструкции здания требуют ремонта

Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Контрактом предусмотрена реставрация и ремонт фасадов, усиление фундамента, имитация кирпичной кладки, полная замена крыши и окон, а также небольшие внутренние отделочные работы, - пояснил заместитель директора компании-подрядчика «Вега Групп Регион» Алексей Матвеев.

Предполагаемый срок окончания работ — сентябрь 2024 года. На время ремонта, скорее всего, сотрудникам отдела по вопросам миграции, располагающегося в этом здании, придется переехать в другое место. Куда именно — будет решено в ближайшее время.

КАРТИНА ДНЯ