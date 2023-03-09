«Выбежали в одних тапочках»: многодетная семья осталась без дома из-за страшного пожара

Многодетная семья осталась без жилья из-за пожара 9 марта 2023. Фото: Марина Баркова

В Самарской области многодетная семья осталась без жилья из-за пожара. Все случилось в четверг 9 марта 2023 на улице Комсомольская, 36 в поселке Смышляевка. О произошедшем рассказали интернет-пользователи в социальных сетях и поделились видео с места ЧП. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности этой истории.

«Схватили только документы»

На часах было около восьми утра, когда семья Шайдуллиных почувствовала что-то неладное. Старший сын уже собирался идти в школу, как вдруг глава семейства схватил детей и жену и потащил на улицу. Оказалось, мужчина первый заметил возгорание.

-Они выбежали из дома в одних тапочках. Успели взять только документы. Первая пожарная машина приехала быстро, остальную подмогу ждали из города долго, - поделилась с журналистом «КП-Самара» местная жительница Марина. – На место приезжал и глава поселения Алексей Ларин.

Дом не восстановить

У супругов трое сыновей. Старшему Илье 15 лет, а двойняшкам Кириллу и Камилю всего 6 лет. По словам Марины, семья благополучная. Сама Ирина работает поваром в кафе на той же улице, где и стоял их дом. Журналисты «КП-Самара» связались с семьей Шайдуллиных. Они рассказали, что стало причиной пожара.

-Скорее всего, загорелась проводка в сарае. Началось все там. Постройка стояла близко к дому, вот пламя и перекинулось, - говорит Ирина. - Полностью сгорели сарай и крыша дома.

По словам женщины, восстановлению жилище не подлежит.

-Пожарные залили весь дом. Нам сразу сказали — что-то делать бесполезно. Дом старый деревянный. Будет грибок.

Чужой беды не бывает

Сейчас семья находится у матери мужа. Ирина призналась: не может прийти в себя после случившегося. Мыслей, что делать дальше, пока нет.

-Еще ни о чем не думали. Пожарный нам сказал писать заявление, чтобы выдали справку, а дальше с этой бумажкой нужно обратиться в администрацию.

Многодетную семью решили поддержать соседи, знакомые и интернет-пользователи.

-Уважаемые жители нашего поселка, я знаю, что у нас самые отзывчивые люди. Давайте поможем, кто чем сможет, - кинули клич земляки в соцсетях.

И люди не остались равнодушными. Телефон Ирины разрывается от уведомлений.

-Звонят. Спрашивают, чем можно помочь. Одни присылают деньги, другие приносят одежду детям. Очень много неравнодушным. Спасибо всем большое! - благодарит женщина.

Если вы хотите помочь многодетной семье, сделать это можно здесь.