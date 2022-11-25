Илза Лиепа: «Самара – невероятно творческий город»

За театральный сезон 2022 года спектакль «Князь Владимир: самарская страница» показали 12 раз. Фото: Владимир Пермяков

Из Питера – в Самару

21 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича отгремели последние в этом году показы спектакля «Князь Владимир: самарская страница». Это спектакль о жизни великого правителя, о его поисках пути и стремлениях сделать Русь сильным государством. А воссоздали эту историю на самарской сцене народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ и национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа, педагог современного танца, хореограф, лауреат премии «Золотая маска» Роман Андрейкини воспитанники детского музыкального театра «Задумка».

Впервые спектакль «Князь Владимир» был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра России при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепа в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Возродить спектакль в Самаре удалось благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Сегодня мы завершаем большой и очень важный этап нашей совместной работы. Премия «Весна священная» была учреждена нашим фондом для того, чтобы не оставить без внимания молодежное танцевальное пространство России. В нашу творческую лабораторию вовлечено огромное количество хореографов, руководителей, артистов, поэтому за происходящим в Самаре следит вся страна, - отметила Илзе Лиепа.

На сцене театра оперы и балета наравне с именитыми артистами выступали 95 воспитанников детского музыкального театра «Задумка», и ребят выбрали неслучайно. Театр создан еще в 1973 году и имеет на своем счету более 1000 наград самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов. Театр неоднократно принимал участие в премии «Весна священная», а в 2020 году был награжден Золотым дипломом X юбилейного конкурса.

«Проект наш, самарский»

Работа над «Князем Владимиром» была для ребят сложной не только с технической стороны, но и с эмоциональной. Постоянно на связи с «Задумкой» находилась хореограф-постановщик Елена Богданович и коллективы, которые раньше танцевали это спектакль. Это был большой труд и огромный профессиональный опыт для маленьких артистов.

- Когда нам предложили поучаствовать в этом совместном проекте, я, скажу честно, сначала сомневалась. Сможем ли? Ведь это серьезный атмосферный спектакль, который берет за душу, держит, не отпускает. Для нашего театра участие в этом проекте - огромный шаг на ступеньку вверх. Дети получили прекрасный урок профессионального отношения к своему делу, - рассказала художественный руководитель «Задумки», заслуженный работник культуры РФ Елена Колотовкина.

Постановка действительно полюбилась жителям Самарской области. За театральный сезон 2022 года спектакль «Князь Владимир: самарская страница» показали 12 раз. На сцене театра оперы и балета его смогли посмотреть более 9 300 человек, в основном, это ребята из разных уголков нашего региона. Еще около 15 000 человек наслаждались спектаклем онлайн. И вот, 21 ноября самарцы смогли в последний раз в этом году побывать на уникальной постановке, в которой соединилась современная хореография, классическая симфоническая музыка и академическая живопись.

- Большинство зрителей – дети и молодежь, - отметила Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самара Татьяна Шестопалова. На День города мы показали спектакль взрослой аудитории, и получили высочайшую оценку. Очень хотелось бы, чтобы совместная работа по представлению самарской публике этого спектакля была продолжена. Возможно, мы найдем еще не менее интересные страницы в истории российского государства или Самаркой губернии, и продолжим этот проект и наше сотрудничество.

- Этот проект теперь наш, самарский! И нам хочется нести его дальше, чтобы его увидели в этой силе Москва и Санкт-Петербург, чтобы о нем еще больше говорили как о мощи русского духа. Самара открылась нам как невероятно творческий город, куда хочется приезжать снова и снова и делиться своими проектами. Мы обрели здесь новых друзей и единомышленников, нашли вдумчивую серьезную публику самых разных возрастов. Большое спасибо самарской земле, всем нашим друзьям, коллегам! Очень надеюсь, что это не последний наш проект! - заключила Илзе Лиепа.