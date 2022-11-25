«Каждую зиму на улицах замерзают сотни человек»: откуда в Самаре бездомные и кто должен им помогать

В Самаре живет несколько тысяч бездомных. Фото: БФ Ты дома"

В Самару идет зима с морозами, гололедом и метелями. В непогоду оперативные службы наперебой рекомендуют по возможности не выходить из дома вовсе. А как быть тем, у кого этого самого дома нет? По самым скромным подсчетам в Самаре на улице живет несколько тысяч человек. Кто виноват в том, что люди оказываются на улице, что делать с бездомными, которые облюбовали ваш подъезд в качестве жилья и кто вообще должен помогать бездомным в городе – обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре с президентом благотворительного фонда «Ты дома» Александром Киреевым.

Около 10 тысяч бездомных

В ноябре 2022 благотворительному фонду «Ты дома» в Самаре исполнилось 5 лет. За это время через него прошли тысячи человек, волонтеры раздали на улицах 98 тысяч горячих обедов, а услугами социальной службы только в 2022 году воспользовались более 500 человек.

Горячие обеды очень востребованы. Фото: БФ "Ты дома"

- Когда мы открывали благотворительный фонд, мы даже не представляли, насколько востребованными окажутся наши услуги, - признается Александр Киреев. – Если на первую раздачу горячих обедов у Губернского рынка к нам пришли пара десятков человек, то уже через неделю их было две сотни. Когда мы проанализировали ситуацию, то поняли, что в Самаре много организаций, которые помогают больным детям, многодетным семьям, пожилым людям, бездомным животным, но никто не помогает бездомным людям. Да, был ночной приют в Запанском, но там было очень мало мест, а потом он и вовсе закрылся как приют и стал действовать только как пункт дневного пребывания.

По принятой во всем мире методике подсчетов, бездомные составляю около 1% от населения города. То есть в Самаре с 1,2 млн жителей это около 10 тысяч человек.

- В основном они сосредоточены в старом городе и в районе железнодорожного вокзала, - рассказывает Александр Киреев. – На вокзале можно бесплатно переночевать, кроме того, они живут в заброшенных домах в старом городе. Но те, кто живет непосредственно на улице - это лишь небольшой процент. В основном те, у кого нет дома, разбросаны по трудовым домам, реабилитационным центрам, где их труд используют пока они могут работать, по больницам. Мы запрашивали статистику по тем людям, которые умерли на улицах и кого не опознали. Выяснилось,

Бездомные не опасны, они скорее жертвы череды несчастий. Фото: БФ "Ты дома"

что каждый год от переохлаждения на улицах Самары умирает 800-900 человек.

«Они не агрессоры, а жертвы»

А вот на теплотрассах. Вопреки расхожему стереотипу, бездомные сейчас практически не живут.

- Это опасно, - коротко говорит Александр Киреев. – К сожалению, когда люди видят бездомного, их первая реакция – убрать с глаз долой. Бывает, что и сжигают наших клиентов, и травят собаками, выгоняют. Поэтому бездомные прячутся, и если вы их не видите –это еще не значит что их нет. Их много, особенно в старом городе.

Вопреки еще одному распространенному стереотипу, бездомные, как правило, не агрессивны и не опасны.

- Это не агрессоры, а скорее жертвы агрессии. Бездомного может каждый обидеть, а ему некуда обратиться за помощью, сложно постоять за себя, потому что, как правило, у них не так уж много сил, особенно у пожилых людей, - говорит Александр Киреев. - Как правило, деньги они себе зарабатывают, собирая бутылки, металл и тд.

Помочь бездомным может каждый. Фото: БФ Ты дома"

«Уходят после развода и остаются на улице»

Александр Киреев признался – когда он только начинал заниматься помощью бездомным, то разделял стереотип о том, что «бомжами становятся алкоголики и наркоманы, которые сами виноваты в том, что все потеряли». Но в ходе работы с бездомными очень быстро понял, что это не так.

- В основном на улицах оказываются мужчины – женщин всего 15-20 процентов, они склонны до последнего держаться за социальные связи и жилье, - рассказывает Александр Киреев. - А более половины клиентов-мужчин оказываются на улице, потому что уходят из семьи. Они разводятся и оставляют квартиру детям, или живут с женщиной в неофициальном браке на ее территории, а потом расстаются и уходят. Какое-то время снимают комнату или живут у друзей. Но потом происходит череда форс-мажорных обстоятельств - например, болезнь, потеря работы, потеря съемного жилья. Они нарастают как снежный ком и человек оказывается на улице. В группе рика – иногородние, люди из сел, которые приезжают в Самару на заработки. Если у них крадут документы на вокзале или, например, «кидают» с работой, оказывается, что идти им некуда, потому что социальных связей в чужом городе нет. Это шоковая ситуация, идти некуда и непонятно что делать. Есть, конечно, и некоторый процент идейных, убежденных бездомных, которые выбрали себе такой стиль жизни и не хотят другого, но их очень немного. Мы встречали таких, причем это люди образованные, с высшим образованием, начитанные, цитируют Толстого, читают запоем книги, но их влечет романтика бездомности. Но в основном бездомные очень хотят выбраться с улицы. Особенно зимой в наших широтах – мало приятного замерзать на улице, лазить по подвалам, болеть, терять конечности и т.д.

«Не прогоняйте- лучше помогите»

Александр Киреев рассказал, что делать, если в подъезде вашего дома обосновался бездомный.

- В первую очередь помните, что он пришел сюда не от хорошей жизни и он не хочет вам сделать ничего плохого, - напоминает эксперт. – Он зашел, чтобы выжить, чтобы переночевать в тепле. Да, он может быть немыт, плохо пахнуть. Но это не его вина. Есть ли у нас в городе инфраструктура, где можно бесплатно принять горячий душ? Есть ли достаточное количество бесплатных туалетов, бесплатные прачечные? Если у вас в подъезд зашел бездомный - спросите, как его зовут, что с ним случилось, нужна ли помощь. Если сильный мороз – не выгоняйте, дайте возможность хотя бы одну ночь переночевать не на улице. Лучше порекомендуйте подняться на последний этаж, там его меньше побеспокоят. И там он спокойно сможет переночевать. Вынесите горячее питье, ненужные одеяла или старую куртку. Полицию вызывать смысл нет - он ведь не преступник, он такой же человек, гражданин этой страны, который из-за череды несчастий лишился крыши ад головой. Звоните или в министерство социально-демографической политики, и в наш фонд «Ты дома», будем разбираться с каждым конкретным случаем.

Эксперт отметил, что забота о гражданах - это задача государства, однако бюрократическая машина, как правило, неповоротлива, а помощь людям, оказавшимся на улице, нужна незамедлительно. Поэтому во многих городах власти делегируют эту задачу НКО, финансируя их работу с помощью субсидий и грантов.

- Общественные организации работают гораздо быстрее и экономически эффективнее – там, где государство потратит на содержание бездомного 10 тысяч, мы справимся за тысячу рублей, - говорит Александр Киреев.

Оформляют документы и дают крышу над головой

Сейчас благотворительный фонд «Ты дома» оказывает бездомным комплексную поддержку. От содержания собственного ночного приюта здесь отказались, так как финасовая нагрузка оказалась слишком велика. Вместо этого заключили договора с хостелами и направляют клиентов фонда туда.

- Мы оплачиваем месяц или два проживания, за это время помогает человеку оформить документы, инвалидность, пенсию, какие-то социальные пособия, привести себя в порядок, подлечиться, найти работу. И дальше он уже может платить за проживание сам, -рассказывает Александр Киреев.- Кроме того, мы продолжает раздавать горячие обеды и теплую одежду и обувь, одеяла, термосы, рюкзаки. У нас работает бесплатная прачечная и горячий душ, доступ в интернет, мы даем возможность позвонить домой. Есть программа «билет домой» для иногородних, мы помогаем им вернуться к семье, иногда мирим нашего клиента с его родственниками. Огромную помощь оказывает наша соцслужба – соцработник буквально за руку сопровождает бездомного по всем госучреждениям и помогает оформить документы и пособия. Были даже случаи, когда нам удалось оформить гражданство человеку без паспорта с гражданством СССР. В Самаре очень отзывчивые люди, нам многие помогают.

Помочь благотворительному фонду «Ты дома» можно здесь.

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