«На всякого мудреца довольно простоты»: чем удивляет новая постановка театра-студии «Галифе»

Хотя этой комедии больше полутора веков, в ней можно найти ответы на актуальные вопросы современности.

В преддверии юбилея Островского в театре-студии "Галифе" состоялась премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». И хотя этой комедии больше полутора веков, в ней можно найти ответы на актуальные вопросы современности. Как молодому человеку выбиться в люди? Что лучше – быть или казаться? Об этом –постановка режиссёра Александра Бригаднова.

Её действие происходит в Москве, в первое десятилетие реформ Александра II. Молодой карьерист Егор Дмитрич Глумов планирует добиться успеха в высшем свете. Что для этого нужно? Прийти к богатому покровителю, войти в его круг, заключить выгодный брак и вуаля – достойные карьерные предложения посыпались сами. Но кто бы мог подумать, что такой шикарный план может испортить одна небольшая вещица – личный дневник, где главный герой откровенно пишет о людях, расположения которых добивается. В итоге эта книжечка сыграет ключевую роль в судьбе каждого персонажа и станет для всех яблоком раздора.

Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» театр-студия «Галифе» готовила около пяти месяцев.

А ведь если бы не она, у Глумова, которого сыграл талантливый актёр молодёжного драматического театра «Мастерская» Степан Белькот, могло всё получиться. Его персонаж невероятно обаятельный и амбициозный, он умеет расположить к себе и консерватора, и реформатора, и светскую львицу, и очаровательную девушку.

- Сильнее всего в Глумове меня привлекают два качества, – признаётся Александр Бригаднов, – Во-первых, его дельность – какими бы сложными не были преграды, он их преодолевает и продолжает гнуть свою линию. Думаю, только так можно чего-то добиться. А во-вторых – его выдающиеся актёрские способности. Он вовсе не притворяется в жизни, не кривляется, а пытается расположить к себе собеседника и заинтересовать его.

Вот почему ни один из этих «собеседников» не замечает истинные мотивы поступков Егора Дмитрича.

При этом ни Мамаева, ни Городулина, ни Трусину зрителю не жалко – они сами позволяют Глумову себя обманывать. Над ними смеётся даже Островский. В результате хитрый главный герой заставляет мастодонтов прислушаться к молодым людям «с умом и талантом», как отзывался о них Крутицкий. Актёры театра-студии «Галифе» погружают зрителя в атмосферу этого богатого общества: и хотя в нём чуточку скучно, каждый всё равно доволен своей жизнью. Режиссёр уверен, что таких персонажей можно найти и сейчас, в реальности:

-Когда мы репетировали, я сказал актёрам: «Вы знаете, кого надо играть? Крутицкие и Мамаевы – они среди нас, вглядитесь!» Глумову удаётся их переубедить, но для этого ему нужно вести себя так, как им нравится, а не так, как ему хотелось бы. Плохо это или хорошо? Не знаю. Просто поставьте себя на его место. Постоянно льстить, угождать… Я бы долго не вытерпел!.

Молодой карьерист Егор Дмитрич Глумов планирует добиться успеха в высшем свете.

О том, что персонажи Островского – проекция современного общества нам также говорят декорации и костюмы. Макет сцены и одежду каждого героя Александр Бригаднов прорисовывал на бумаге вручную вместе с художником Дарьей Костригиной из Москвы. Некоторыми эскизами они делились с публикой в социальных сетях. Однако на поиск реквизита времени ушло гораздо больше – за некоторыми вещами режиссёру пришлось ехать в неожиданные места.

- Комод, который стоит на сцене, мы нашли аж в Зубчаниновке, – вспоминает Александр Бригаднов. – Первый дом рядом с кладбищем – оттуда нам его вынесли. Но комод такой шикарный, резной, я просто не мог его оставить! А плотники из ОДО немного улучшили его – сделали так, чтобы для зрителей это была история трансформирующаяся. В каких-то сценах это обычный предмет интерьера, а повернёшь его другой стороной – и это уже пианино, на котором можно сыграть.

Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» театр-студия «Галифе» готовила около пяти месяцев. Правда, насладиться премьерой зрители смогли только в ноябре. По мнению Александра Бригаднова, чтобы хорошо сыграть пьесу, нужно подробно её изучить, проработать каждую деталь.

- Островский – выразитель недр русского народа, так что, он всегда будет злободневно звучать», – считает режиссёр. – В последнее время у театров, скорее, западные ориентиры, они всё чаще выбирают что-то из зарубежной литературы. А вот актуализировать русскую классику сегодня берутся не все – такое не каждому под силу.

Фото - Анна Куделёва