Что произошло в Самаре после концерта группы НЕОБАРДЫ

Все зрители устремились к сцене

Группа НЕОБАРДЫ выступила с концертом в Самаре 24 ноября 2022 года. Четыре автора-исполнителя собрали полный зал в ОДО - зрители соскучились по хорошим выступлениям, поэтому с огромным жаром встречали гостей. Впрочем, артисты сами в первые же минуты поблагодарили всех тех, кто пришел на концерт и пообещали поднять настроение. Все получилось.

В зале можно было увидеть различных людей: кто-то познакомился с творчеством НЕОБАРДОВ на Грушинском фестивале, кто-то - в интернете. Но звездного неба над головой, приятного ветерка и пенок на земле не хватало.

Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский и Ромарио порадовали и поклонников хороших шуток, и тех, кто обожает лиричные композиции, и тех, кто любит сильные голоса. Репертуар концерта был многогранен - стоило Ромарио запеть первые строки песни Москва-Нева, которую он писал для Сюткина, начинал петь и зал. А когда весь квартет, обнявшись около микрофона, пел про "Яблоню" все наоборот замерли, стараясь не пропустить ни одного слова. Градус настроения НЕОБАРДЫ постоянно поддерживали на одном уровне: когда градус сентиментальности поднимался слишком высоко, артисты начинали подтрунивать друг над другом. То смеялись над Павлом Пиковским, которому присвоили звание артиста Грусть и точка. То обещали главную лирическую песню и начинали петь про бегущего бегемота.

Гитара у Ромарио постоянно отказывалась петь

К концу выступления весь зал встал со своих мест, многие подошли к сцене - получилось как на Грушинском фестивале. В этот момент Ромарио решил поделиться со всеми хорошей вестью: оказалось, у Василия Уриевского 24 ноября 2022 года дочке исполнился год. О ее рождении он узнал год назад, также на концерте в Казани.

- И опять я на концерте. Это уже традиция, - пошутил Уриевский.

НЕОБАРДЫ

Не обошлось и без премьер. НЕОБАРДЫ исполнили песню "Быть вместе" и признались, что это уже примерно четвертая композиция, которую они написали вместе и которая обладает уже определенными критериями, говорящими об их индивидуальном творческом стиле. После концерта в социальных сетях многие поклонники грустили, что переслушать песню негде - пока что в записанном виде ее нет. Но сам квартет обещал подумать о выпуске пластинки со своими новыми хитами.

Ромарио похвастался букетом

Были и подарки. На сцену на одной из последних песен передали букет. Сначала его внимательно осмотрел Павел Фахртдинов, потом передал Ромарио. Автор-исполнитель из Екатеринбурга подарок оценил - оказалось, это был букет из раков и Жигулевского. Фото он выложил в группе коллектива.

Теперь встречу с авторской музыкой Самаре обещают зимой, в рамках зимнего Грушинского фестиваля.