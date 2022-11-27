«Обошли «Зенит»: «Крылья Советов» обыграли «Факел» и вышли в четвертьфинала Кубка России

Первый удар по мячу сделала Снегурочка Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" вышли в 1/4 Кубка России, после довольно сложно давшейся им домашней победы над воронежским "Факелом". Игра закончилась со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Дмитрий Цыпченко на 66 минуте. Мяч он получил от Александр Коваленко.

Выводили игроков на поле дети в карнавальных костюмах, для фанатов устроили настоящий праздник. Музыка в этот день на стадионе звучала из плейлиста Георгия Зотова, фанаты могли получить автографы Витюгова и Барача. А еще на Крыльях была новогодняя форма. Первый удар по мячу сделала Снегурочка! Все это стало счастливым знаком для нашей команды.

Выводили футболистов на матч дети в карнавальных костюмах Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Матч с "Факелом" был последним в этом году. В Таблице РПЛ "Крылья" находятся на 11 строчке. В Кубке игры также продолжатся после перерыва. Наша команда с 12 очками заняла второе место в подгруппе, опередив "Зенит", у которого лишь 10 очков. Факел вовсе не набрал ни одного очка.

- У нас к концу сезона накопились проблемы и с травмами, и с проведением замен в игре. Игра была очень сложная, с "Факелом" по-другому не было ни у кого. Но я считаю, что неплохую игру сыграли молодым составом даже для себя, и заслуженно победили, - отметил тренер клуба Игорь Осинькин.

Игра оказалась непростой, но победной для самарцев Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В плей-офф в 1/4 финала самарцы сыграют с одним из победителей в других группах - Урал, Динамо или победитель в группе А (Краснодар имеет на данный момент больше шансов, чем Пари - НН, но игры на данный момент еще идут). Соперников определит жеребьевка, она состоится 3 декабря 2022 года. Четвертьфинал пройдет в два матча, первая игра для команды из Самары будет домашней.