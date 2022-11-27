«Мы заслуженно победили»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Факелом» в групповом этапе Кубка страны

Главный тренер самарцев отметил, что с «Факелом» всем играть тяжело Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в 6-м туре группового этапа Кубка России на стадионе «Солидарность Самара Арена» победили воронежский «Факел» со счетом 1:0. Рассказываем, что сказали после матча главные тренеры команд.

Игорь Осинькин: «Мы сыграли достаточно молодым составом даже для себя»

Главный тренер «Крыльев» после матча отметил, что игра была очень тяжелой, что характерно для матчей с «Факелом».

По словам Осинькина, перед зимним перерывом в команде накопилось мелкие травмы. «Были проблемы и с комплектованием состава, и с возможностью проведения замен в игре», - сказал главный тренер.

При этом, Осинькин отметил, что удалось провести неплохую игру. «Мы сыграли достаточно молодым составом даже для себя и заслуженно победили», - сказал наставник самарцев.

Дмитрий Пятибратов: «Было много жесткой, агрессивной мужской борьбы»

«Факел» по итогам группового тура Кубка ни разу не сумел победить ни в одном из шести матчей. Тем не менее, главный тренер команды отметил, что на игру его футболисты настраивались и демонстрировали серьезное отношение к делу.

- В целом неплохой матч, было много жесткой, агрессивной мужской борьбы. Это не был матч перед отпуском, это был матч, где мы хотели победить, - сказал Пятибратов.

По его словам, команде пока не хватает мастерства в атакующих действиях. «У «Крыльев» есть моменты, они их реализовали, мы, к сожалению, не смогли сегодня реализовать то, что создали», - сказал главный тренер «Факела» и поблагодарил своих игроков.

- Команда старалась, ребят мы поблагодарили за желание, за самоотдачу, - сказал Пятибратов.

По итогам этого матча «Крылья» занимают второе место в группе B и выходят в четвертьфинал Кубка России. В групповом туре команда добилась четырех побед. Соперник самарцев в следующей игре определится по итогам жеребьевки. Осенняя часть сезона для «Крыльев» на этом заканчивается, свои очередные матчи как в Кубке, так и в премьер-лиге самарцы проведут уже в следующем году.

Напомним, по итогам осенней части сезона в РПЛ самарцы идут на 11-й строчке в турнирной таблице после 17-ти игр. У «Крыльев» 20 очков при пяти победах.