«О чем думает моя голова?»: как новый спектакль театра-студии «Krug_и» переносит в детство

Для взрослых этот спектакль станет напоминанием о том, как важно говорить с детьми о темах, которые их интересуют. Фото: Екатерина Тишина

В этом году у студентки 4-го курса СГИКа и актрисы театра-студии «Krug_и» Марии Аграфениной состоялся режиссерский дебют – свой спектакль-ностальгию по одноименному сборнику Ирины Пивоваровой девушка называет «откровением зрителю». В нем объединились все самые трогательные воспоминания о детстве, которые есть не только у Марии, но и у каждого из нас. Первая любовь, первая дружба, первые успехи и разочарования…О чем еще раньше думала наша маленькая голова?

Ответ на этот вопрос советская писательница Ирина Пивоварова дает нам в своей книге, которая хоть и не была удостоена высоких государственных премий, но зато плотно вошла в золотой фонд детской литературы. «Девчоночий» угол зрения, а также смешной и эксцентричный стиль рассказов из сборника «О чем думает моя голова?» привлекал в 70-е-80-е годы многих ребят, а также их родителей. По произведениям Ирины Пивоваровой были поставлены спектакли во многих городах России, и театр-студия «Krug_и» не стал исключением. Сама писательница о своем творчестве говорила так: «Прозу, как и стихи, я пишу веселую. Очень люблю, когда дети смеются! Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не слишком заметно».

Команда спектакля.

Того же принципа придерживалась и режиссер Мария Аграфенина, когда писала сценарий к своему новому спектаклю. В его основу легла история жизни третьеклассницы Люси Синицыной – ее блестяще сыграла актриса Дарья Пивоварова. Вместе со своей подругой Люсей Косицыной (ее роль исполнила Анна Зуйкова) они образовали забавную пару бойких и проницательных героинь, за действиями и разговорами которых интересно наблюдать. Есть ощущение, что, погрузившись в свое детство, актрисы вынимают из него все самые яркие эмоции и проживают их на сцене снова и снова.

- Люся Синицына и Люся Косицына – две стороны одной медали, – объясняет режиссер Мария Аграфенина. Одна, вся одетая с иголочки, все время думает только о чем-то материальном. В этом виновата не она, а воспитание родителей, ведь все свои размышления Люся Косицына приносит во двор из семьи. А Люся Синицына – немного нелепая в одежде, при этом более открытая и отзывчивая. В этом плане мы с ней похожи: относительно дружбы она находится в розовых очках и потому до последнего не теряет надежду в людях. Только в финале Люся понимает, что на самом деле все происходит так, как и должно.

Это повествование о первой любви и первом предательстве.

Это не единственный урок, который выносит главная героиня. На своем примере она показывает, что своих мыслей не нужно стесняться. И пускай они, на первый взгляд, кажутся глупыми и наивными, не стоит скрывать их от окружающих, особенно от родителей. Ведь познание чего-то нового, открытие простых истин – это самое приятное, что может быть в детстве. Вот что по этому поводу думает сама Мария Аграфенина:

- К сожалению, коммуникация между родителями и детьми в нашем суетливом мире, в шуме теряется. С появлением гаджетов, которые упростили и улучшили человеческую жизнь, в семье возникает «стена». Для взрослых размышления о первой любви, предательстве подруги кажутся незначительными, поэтому мальчики и девочки сейчас все чаще обращаются с вопросами к интернету. А ведь он не поделится опытом и не выслушает… Родители, остановитесь! Подумайте! Ведь когда-то и вы были такими же, и вы оказывались в похожих ситуациях. И почему бы не обсудить их со своим ребенком, сидя на кухне с чашечкой чая?

Эти размышления и натолкнули Марию Аграфенину создать собственный спектакль-ностальгию. Но не только они. Рассказ «Как меня учили музыке» из сборника Ирины Пивоваровой девушка читала еще в детстве, с ним же когда-то выступала на конкурсе чтецов. Это приятное воспоминание, нахлынувшее в середине августа, также вдохновило актрису театра-студии «Krug_и» попробовать себя в роли режиссера.

- Сначала думала про взрослый, серьезный материал, но потом в интернете случайно наткнулась на рассказ Ирины Пивоваровой, – рассказывает Мария. - Я прочитала сначала его, затем еще один, и еще… Стала изучать другие произведения этого автора, смотреть мультфильмы по их мотивам, слушать аудиосказки. Весь этот материал мы с руководителем театра Иваном Аникеевым прошерстили буквально за один день, и в итоге остановились на сборнике «О чем думает моя голова?». Придумать композицию было очень сложно: в книге один порядок рассказов, а на сцене пришлось выстроить другой – иначе я не видела картинки. К счастью, все получилось так, как я задумывала.

Ту самую картинку режиссеру удалось создать благодаря удачно подобранным костюмам, оригинальным декорациям из спанбондов и реквизиту – его коллектив театра-студии «Krug_и» смастерил своими руками. В том числе и куклу дяди Миши, которая полюбилась не только юным зрителям, но и взрослым: «Дядя Миша – деревянная кукла из сифона. Изначально она должна была быть марионеткой и держаться на дощечках. Но потом оказалось, что у куклы очень тяжелые ботинки, да и весь костюм в целом, поэтому пришлось привлекать актеров. К одному из них мы полностью прикрепили конструкцию за кожаные лямки – так получился «скелет» дяди Миши, – а второй актер стал управлять его руками. До сих пор вспоминаю, как все это вырезалось и клеилось у меня дома на кухне вечерами… Классное было время!

Однако наибольшую роль, по мнению режиссера и сценографа Марины Евдоченковой, в спектакле играют бумажные самолетики. Удивительно, как такая маленькая, на первый взгляд, деталь может вызывать настолько бурные эмоции в зрительном зале. Ребята буквально выпрыгивают из своих мест и бегут за самолетиками на сцену, а родители в это время с улыбкой наблюдают за детьми и вспоминают, как когда-то в школе писали на похожих самолетиках любовные записки или смешные шутки, а потом передавали их своим друзьям через весь класс. В этом и есть магия «семейного» спектакля – каждый вне зависимости от возраста может найти в нём что-то свое.

Самолетики становятся важной частью спектакля.

Молодой режиссер Мария Аграфенина уверяет, «О чем думает моя голова?» – это первая, но вовсе не последняя ее постановка. Это возможность для детей и их родителей остановить время, затаить дыхание, прислушаться к себе и прикоснуться к воспоминаниям.

- Я очень волновалась перед премьерой, потому что знаю, как должно быть правильно: раньше я работала в «СамАрте», все свое детство провела за кулисами драмтеатра и во Дворце пионеров, - вспоминает Мария. - И как бы ни хотелось во время подготовки к спектаклю дать себе поблажку, я все равно не позволяла себе опуститься даже на один уровень ниже. Театр – моя зависимость, от которой никуда не деться. Так что в будущем спектакли обязательно будут, но когда именно – не знаю. Пока наслаждаюсь настоящим, премьерой, которая состоялась, и реакцией зрителей в фойе после спектакля. А что там впереди – увидим.