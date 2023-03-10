«Сохранить как»: в Самаре запустили «ликбез» для владельцев жилья в исторических зданиях

Проект "Сохранить как" планирует выходить за стены музея имени Алабина Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Сохранить как» - под таким названием в Самаре запустили проект, посвященный проживанию в исторических зданиях, признанных объектами культурного наследия. Первая встреча цикла состоялась 9 марта 2023 года в музее имени Алабина.

О чем молчит ваш дом

Проект выиграл конкурс «Музей 4.0» в рамках программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. По замыслу организаторов, целевая аудитория проекта — как нынешние жители исторических зданий, так и те, кто рассматривает для себя возможность приобретения жилья в таких домах, а также все, кто интересуется историей и архитектурой старой Самары.

- Цель проекта - объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов, реставраторов, дизайнеров, предпринимателей и всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия нашего города, - поясняет директор музея имени Алабина Андрей Кочетков.

«О чем молчит ваш дом: раскрываем тайны исторической недвижимости» - так была сформулирована тема первой встречи, собравшей в стенах музея несколько десятков горожан.

Заместитель директора государственного архива Самарской области Кира Фролова рассказала о нюансах и хитростях поиска информации о старых домах в архивных материалах. Дело в том, что просто найти дом в историческом центре города по нынешней нумерации — затея бесполезная. Надо понимать, как были устроены карты и прочая документация в дореволюционные времена, как застраивался город, чтобы получать данные с максимальной достоверностью.

Краевед Игорь Махтев поведал об альтернативных источниках поиска информации, среди которых есть весьма неожиданные. А о том, как в этих поисках могут помочь фонды музея имени Алабина, рассказала главный научный сотрудник отдела фондов музея Екатерина Елисеева.

Капремонт и выход «в гости»

Завязавшийся диалог с залом выявил, что большинство самарцев все же интересует сугубо практическая сторона вопроса. Практически в каждом вопросе или реплике звучали слова «капитальный ремонт».

- Мы поняли для себя запрос аудитории, и с учетом этого скорректируем программу проекта, обязательно включим в нее отдельную встречу, посвященную вопросам капитального ремонта исторических зданий, - признался «КП-Самара» директор музея и модератор встречи Андрей Кочетков.

Встречи в рамках проекта «Сохранить как» намечено проводить раз в две недели. По словам Андрея Кочеткова, проект обязательно будет выходить за пределы стен музея. Перед уходом на летний перерыв, когда потеплеет, планируются «выездные заседания». Организаторы и слушатели придут «в гости» к жильцам домов или владельцам бизнесов, размещающихся в зданиях, признанных объектами культурного наследия.