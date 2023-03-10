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Общество10 марта 2023 6:50

«Сохранить как»: в Самаре запустили «ликбез» для владельцев жилья в исторических зданиях

В Самаре запустили проект для жильцов исторических зданий «Сохранить как»
Евгений ЕГОРОВ
Проект "Сохранить как" планирует выходить за стены музея имени Алабина

Проект "Сохранить как" планирует выходить за стены музея имени Алабина

Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Сохранить как» - под таким названием в Самаре запустили проект, посвященный проживанию в исторических зданиях, признанных объектами культурного наследия. Первая встреча цикла состоялась 9 марта 2023 года в музее имени Алабина.

О чем молчит ваш дом

Проект выиграл конкурс «Музей 4.0» в рамках программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. По замыслу организаторов, целевая аудитория проекта — как нынешние жители исторических зданий, так и те, кто рассматривает для себя возможность приобретения жилья в таких домах, а также все, кто интересуется историей и архитектурой старой Самары.

- Цель проекта - объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов, реставраторов, дизайнеров, предпринимателей и всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия нашего города, - поясняет директор музея имени Алабина Андрей Кочетков.

«О чем молчит ваш дом: раскрываем тайны исторической недвижимости» - так была сформулирована тема первой встречи, собравшей в стенах музея несколько десятков горожан.

Заместитель директора государственного архива Самарской области Кира Фролова рассказала о нюансах и хитростях поиска информации о старых домах в архивных материалах. Дело в том, что просто найти дом в историческом центре города по нынешней нумерации — затея бесполезная. Надо понимать, как были устроены карты и прочая документация в дореволюционные времена, как застраивался город, чтобы получать данные с максимальной достоверностью.

Краевед Игорь Махтев поведал об альтернативных источниках поиска информации, среди которых есть весьма неожиданные. А о том, как в этих поисках могут помочь фонды музея имени Алабина, рассказала главный научный сотрудник отдела фондов музея Екатерина Елисеева.

Капремонт и выход «в гости»

Завязавшийся диалог с залом выявил, что большинство самарцев все же интересует сугубо практическая сторона вопроса. Практически в каждом вопросе или реплике звучали слова «капитальный ремонт».

- Мы поняли для себя запрос аудитории, и с учетом этого скорректируем программу проекта, обязательно включим в нее отдельную встречу, посвященную вопросам капитального ремонта исторических зданий, - признался «КП-Самара» директор музея и модератор встречи Андрей Кочетков.

Встречи в рамках проекта «Сохранить как» намечено проводить раз в две недели. По словам Андрея Кочеткова, проект обязательно будет выходить за пределы стен музея. Перед уходом на летний перерыв, когда потеплеет, планируются «выездные заседания». Организаторы и слушатели придут «в гости» к жильцам домов или владельцам бизнесов, размещающихся в зданиях, признанных объектами культурного наследия.

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