«Стрелки», Биртман и Вика Цыганова: концерты в Самаре в апреле 2023

Группа «Любэ» тоже приедет, но не в Самару, а в Тольятти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле Самару посетят как исполнители с 30-летним стажем, так и недавно выстрелившие музыканты. Рассказываем про концерты в Самаре в апреле 2023.

LUMEN

Когда: 6 апреля, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г)

Билеты: 1500-3500 руб.

В этом году уфимской рок-группе LUMEN исполняется 25 лет. Выступление в Самаре (16+) и других городах, по словам самих музыкантов, - это серия концертов со знаковыми для них песнями за всю историю существования группы.

«Любэ»

Когда: 12 апреля, 19.00

Где: КЦ «Автоград» (Тольятти, ул. Юбилейная, 8)

Билеты: 1400-4500 руб.

Концерт культовой группы «Любэ» (12+) приурочен к юбилею ее солиста Николая Расторгуева. Самому коллективу, кстати, перевалило уже за 30 лет, но его популярность в стране лишь крепнет.

«Биртман»

Когда: 16 апреля, 20.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г)

Билеты: 1000-3000 руб.

Коллектив «Биртман» – одна из главных музыкальных сенсаций последнего времени. За короткий срок они стал настоящими звездами. Песни «Биртмана» бьют рекорды по скачиваниям, лайкам и цитируемости в интернете, а каждый концерт вызывает настоящий ажиотаж. От предстоящего выступления в «Звезде» (16+) ожидают того же.

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Когда: 17 апреля, 19.00

Где: «Лада Арена» (Тольятти, ул. Ботаническая, 5)

Билеты: 1500-5000 руб.

Поклонникам Дианы Арениной придется ехать в Тольятти - в Самаре концерта не будет. Певица представит свою новую программу под названием «Авиарежим» (12+) - смесь хитов и новых композиций.

Владимир Кузьмин

Когда: 20 апреля, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 2300-36000 руб.

Несчетное количество раз Владимир Кузьмин пел в самарском «Максимилиансе», и вот опять. Рок-звезда, автор более 300 песен, исполнит свои хиты для давних поклонников.

Вика Цыганова

Когда: 23 апреля, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 1200-4500 руб.

Звезда русского шансона Вика Цыганова тоже празднует юбилей - 30 лет на сцене. Исполнительница шлягера «Приходите в мой дом» в последнее время делает упор на песни с патриотическим уклоном. В Самаре она представит программу (6+), сочетающую в себе хиты и новые композиции.

«Стрелки»

Когда: 29 апреля, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

Афиша обещает нам золотой состав группы «Стрелки», но на афише же всего три участницы популярного в 90-е коллектива. Со сцены ресторана прозвучат суперхиты «Красавчик», «Ты бросил меня», «На вечеринке».