Адские пробки и неожиданный сюрприз: что произошло после концерта Руки Вверх 9 марта 2023 в Тольятти

Сергей Жуков со сцены поздравил всех женщин с 8 Марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 марта 2023 года в Тольятти прошел концерт популярной группы «Руки Вверх!». Да так, что в городе была нарушена привычная жизнь. Рассказываем, что произошло после концерта «Руки Вверх!» 9 марта 2023 в Тольятти.

«Приключения» начались еще до концерта. На выступление спешили почти 6 тыс. человек, поэтому в районе стадиона «Лада Арена» образовались пробки длиной в два квартала, а такси подорожало в три раза. Часть фанатов опоздала на концерт.

В начале выступления бессменный солист группы Сергей Жуков сказал, что он счастлив снова вернуться в город, с которым связано его детство. Он также поздравил всех женщин с прошедшим 8 Марта и с отдельными благодарностями обратился к своей маме, которая сидела в концертном зале. Ей вручили большой букет цветов.

В середине шоу на зал обрушилась огромная связка красных воздушных шаров, что вызвало восторг у публики. Далее фанатов ждал еще один невероятный сюрприз - Сергей Жуков пригласил на сцену певца Шуру, который исполнил свои хиты.

После концерта поклонники группы из Автограда делятся позитивными впечатлениями в социальных сетях.

- Уже второй час ночи, а я не могу уснуть. Эмоции меня переполняют. Впервые за свои 39 годиков сегодня посетила концерт группы «Руки Вверх!» в Тольятти. Не могу передать словами, как это было. Такая энергетика... просто ошеломляет, - пишет поклонница Ирина.

- Серега с танцорами зажгли по полной, перенесли меня на машине времени на концерт 25-летней давности, куда я ходила с подружками и так же отрывалась под эти хиты. В памяти это осталось ярким огонечком, как будто все это было вчера. Отключение головы, полное растворение в музыке, - так рассказала о концерте другая поклонница Надежда.