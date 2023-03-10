«Не двигалась, только моргала глазами»: в Самаре неизвестные сбили бездомную собаку и оставили ее умирать на дороге

В Самаре неизвестные сбили бездомную собаку и оставили ее умирать на дороге. Фото: "ФлагманВет"

В Самаре неизвестные сбили собаку и оставили умирать на холодном снегу. Малыш сутки пролежал на обочине дороги и смиренно ждал смерти, но собаку спасло чудо - животное заметил местный житель. От увиденной картины у волжанина сжалось сердце. Он вызвал на помощь зоозащитников. Сейчас пес в безопасности, но за его здоровье все еще борются ветеринары. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности этой истории.

«Пес утопал в снегу»

Все случилось в понедельник 6 марта 2023. Несчастного пса совершенно случайно нашел самарец. Игорь остановился на обочине Красноглинистого шоссе для установки камеры слежения превышения скорости на дорогах. Там же напротив кладбища поселка Мехзавод он заметил черную точку в снегу. Из любопытства он подошел поближе и увидел обездвиженного пса, утопающего в снегу. Глаза-пуговки молили о помощи. Самостоятельно помочь псу мужчина не решился. Поэтому обратился к специалистам «ФлагманВет». Зоозащитники быстро отреагировали на звонок.

- Ранним утром наша служба отлова прямо из дома по дороге на работу выехала на спасательную операцию, - рассказала руководитель ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

«Собака практически не двигалась»

По словам спасателей, вероятно, малыша сбила машина. Скорее всего, бессердечный водитель не захотел брать на себя ответственность и просто оставила животное умирать на дороге. Смотря на кадры, сделанные зоозащитниками, сердце разрывается на куски. Даже после случившегося пес не теряет веры в людей. Пока сотрудник ветеринарного центра пытался вызволить собаку из белого плена, хвостик не отводил взгляда от своего спасителя. В его глазах читается надежда.

- Когда ловцы приблизились к собаке, она практически не двигалась, а только моргала глазами. Ее положили в переноску и в автомобиль, затем сразу же доставили к нашим врачам, - рассказывает Инна Тарасенко.

Ветврачи делают все, чтобы Руди выжил

Сейчас песик находится в безопасности. Ему дали имя Руди. Ветеринары проводят комплексное обследования. Предварительно — черепно-мозговая травма. Животное постепенно приходит в себя.

Ветврачи делают все, чтобы Руди остался здоровым. Фото: "ФлагманВет"

- Руди лучше. В конечностях есть чувствительность, но по восстановлению подвижности пока много вопросов. Мы приложим все усилия, чтобы Руди выжил, - обещает руководитель ветеринарного центра.

Если вы хотите помочь Руди, то можете написать в группу «ФлагманВет».

- Будем благодарны любой благотворительной помощи на его лечение, - говорит Инна Тарасенко.

Тем временем интернет-пользователи переживают за дальнейшую судьбу Руди. В комментариях под постом о спасении, люди благодарят зоозащитников за их работу:

- Без слез невозможно на это смотреть. Спасибо вам!

- Ребята, вы достойны большого уважения.

- Спасибо огромное за спасенную душу!