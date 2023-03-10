При покупке квартиры в ЖК «Видный 2» иногородним и жителям отдаленных районов губернии, оплачивают переезд

Фото: предоставлено АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»»

ассоциируется с большими трудностями и расходами. Необходимо решить множество вопросов: собрать необходимые документы, правильно упаковать вещи и многое другое. Особенно нелегко тем, кого ожидает долгий перелет или дорога на поезде.

«Кошелев-проект» помогает своим клиентам покрыть все расходы, связанные с переездом и предлагает скидку для иногородних в размере 150.000 рублей. Скидка также предоставляется жителям отдаленных районов Самарской области (за исключением Волжского, Кинельского и Красноярского районов).

Остается только не забыть предоставить документы, подтверждающие прописку в отдаленном районе нашего региона или другой области при регистрации сделки.

Акция действует на новый жилой комплекс «Видный 2». Несмотря на то, что дома находятся на этапе строительства, можно уже сейчас оценить качество ремонта и отделочные материалов в отделке «Комфорт» и «White Box». Для этого необходимо записаться на экскурсию в демонстрационную квартиру.

Уже в 2023 году счастливые покупатели получат ключи от своих квартир в ЖК «Видный 2» и смогут отпраздновать долгожданное новоселье!

Не получается приехать? Не беда! Менеджеры Корпорации «Кошелев» проведут для вас онлайн-показ. Все операции по выбору квартиры, регистрации и оплате сделки можно провести дистанционно.

Ознакомиться с планировками квартир, инфраструктурой и районом «Кошелев-Парк» можно на сайте компании – Koshelev-proekt.ru

Koshelev-proekt.ru

В акции участвуют квартиры в ЖК «Видный 2» (очередь А51.1)Застройщик — АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

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