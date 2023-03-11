«Телеком-рабство ведет к завышенным тарифам»: в Самаре обсудили законопроект о доступе в интернет

Дискуссия о доступе в интернет длилась более двух часов Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре в здании регионального правительства прошло совещание, посвященное доработке законопроекта об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети Интернет в многоквартирных домах. Сейчас идет подготовка документа ко второму чтению.

Не времяпрепровождение, а жизненная необходимость

Председательствовавший на совещании депутат Госдумы Александр Хинштейн пригласил к разговору как руководителей управляющих компаний и ТСЖ, так и представителей интернет-провайдеров, работающих на территории самарского региона.

Суть законопроекта — способствовать тому, чтобы к 2030 году, согласно поручению президента страны, 97% домохозяйств в России (54 млн в абсолютном исчислении) были обеспечены широкополосным доступом в интернет. Сегодня такой доступ есть у 84% жителей России.

- Доступ к услугам связи — это не просто вопрос времяпрепровождения людей, это их жизненная необходимость. Сегодня доступ к связи, к интернету для людей так же важен, как доступ к воде, к теплу, к электричеству. Кроме того, интернет — это доступ к предоставлению государственных услуг, к различным государственным сервисам. Сегодня огромное количество задач человек может решить, «не вставая с дивана». Но для этого он должен иметь доступ в интернет и того провайдера, который ему качественно и дешево эти услуги окажет, - заявил Александр Хинштейн.

«Платный вход»

Одной из причин завышения тарифов, по мнению парламентария, является порочная практика «платного входа» для операторов связи в многоквартирные дома. Одна из целей законопроекта — создать условия для того, чтоб провайдеры могли свободно заходить в дома, а у жителей был выбор, не навязанный управляющими компаниями.

- Увы, сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что в России — и Самарская область тут не исключение — сформировалось так называемое «телеком-рабство». 70% всех многоквартирных домов в стране обслуживаются не более чем двумя операторами. В 20% домов — и вовсе один провайдер. К чему это ведет? К завышенным тарифам, к ненадлежащему качеству предоставляемых услуг, - считает Александр Хинштейн.

Проблемой, по мнению депутата, является непрозрачная система допуска операторов в многоквартирные дома. На территории Самарского региона, по его словам, действует целая схема, когда от имени управляющих компаний некие группы лиц выставляют совершенно неадекватные требования к провайдерам.

Представители операторов связи подтвердили наличие такого «входного тарифа». Назывались различные суммы, достигающие 5000 рублей в месяц с одного подъезда.

- В конечном счете все это сказывается на людях, на конечных потребителях услуг. Потому что у оператора связи один источник дохода — это тариф, который приходится повышать исходя из затрат. Чем больше денег с оператора требуют дополнительно, тем большую цену он назначает за свои услуги, - выстроил логическую связь Александр Хинштейн.

Два часа споров

У руководителей управляющих компаний и ТСЖ есть свои резоны. В частности, они касаются рисков, связанных со свободным доступом к техническим помещениям, порчей общедомового имущества, расчетов за потребление электроэнергии и прочих моментов.

Более чем двухчасовая дискуссия между антагонистично настроенными сторонами порой принимала довольно бурный характер. Звучавшие предложения нередко наталкивались на возражения о технически невозможной их реализации. В частности, это касалось идеи единых коммуникаций для различных провайдеров внутри одного дома.

Какие-то вещи так и остались дискуссионными, какие-то могут привести к конструктивным решениям.

- Хорошо, когда проходят подобные встречи с участием всех заинтересованных сторон. В споре рождается истина. И в сегодняшнем достаточно бурном обсуждении прозвучало несколько предложений, которые найдут свое отражение в разработке законопроекта ко второму чтению, - резюмировал Александр Хинштейн.