«Космическая яичница и скафандр-антистресс»: какие эксперименты для космонавтов придумали российские школьники

Талантливые школьники со всей России представили свои научные работы в Самаре 10 марта 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Космическая яичница, скафандр-антистресс и шоколадный 3D-принтер. В пятницу 10 марта 2023 в Самару съехались лучшие молодые умы, чтобы представить жюри свои научные работы. На базе Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева прошел третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник». Из 8,5 тысяч школьников в финал прошли всего 118. В ходе третьего этапа 15 участников трека «Школьные эксперименты в космосе» представили экспертам свои проекты экспериментов для проведения на борту Международной космической станции. Журналисты «КП-Самара» побывали на месте и пообщались со школьниками.

Вместо сковороды — иллюминатор

Десятиклассница Дарья Кутник приехала из Щелково. Девушка уверена: космонавтам не хватает привычных земных хлопот, да и консервированная еда уж давно им надоела. Тогда Дарья придумала решение сразу двух проблем — космическая яичница.

- Суть проекта заключается в разработке специальной конструкции, которая состоит из транспортировочного и термостатирующего блоков. Внутри первого мягкий материал (полимер), туда кладутся яйца, чтобы они не повредились при доставке на космический борт, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Дарья Кутник. - Космонавт кладет яйца в специальный пакет, отделяет их от скорлупы, а после перекладывает в аппарат для жарки.

Сие изобретение, по словам Дарьи, помещается на иллюминатор №9 в российском модуле МКС, который обращен на Землю, что очень важно.

- Солнечные лучи отражаются от слоев атмосферы и облаков, где-то 27% возвращаются обратно в космос и попадают через иллюминатор в наш аппарат через специальный блок, спектр линз. Через них солнечный свет преломляется и попадает в бокс. Там происходит нагревание яйца, - объяснила Дарья.

По словам организаторов, участие в треке поможет школьникам определиться с будущей профессией Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Скафандр-антистресс или космическая мода

А вот три подружки Даша, Мария и Даша из Липецка переживают за психическое состояние и комфорт наших космонавтов. Поэтому школьницы предложили создать инновационный скафандр.

- Во-первых, часто в космосе специалисты нервничают, получают сильный стресс. Мы изучили психологию цвета и пришли к выводу, что скафандр можно сделать голубого цвета. Он успокаивает, - рассказывает одна из участниц. - Во-вторых, мы не могли не обратить внимание на физическую нагрузку. Ведь люди находясь в невесомости, имеют проблему с напряжением мышц шейных позвонков. Поэтому мы думаем, что необходимо сделать ортопедические подкладки под шею.

Девушки привезли с собой мини-макет скафандра.

«Хотим, чтобы космонавты печатали конфеты»

Мария Селеверстова и Юлия Караваева тоже хотят внести в жизнь космонавтов немного радости. Девушек из двух разных городов сплотила общая идея. Долгое время они, находясь в разных уголках России, вместе работали над своим проектом. На конференции, кстати, впервые встретились вживую.

- Познакомились в социальных сетях, интересы совпали. Так и попали сюда, - говорит Мария. - Наш проект принес бы пользу космонавтам. Ведь в космосе люди испытывают стресс, тело выпускает адреналин. На помощь здесь придет глюкоза. Шоколадный 3D принтер может решить эту проблему. Принтер ограничен, он будет в кубе, чтобы капли шоколада не разлетались. Космонавты могут печатать плитки шоколада или, например, надписи. Это и развлечение, и польза.

Мероприятие проходит уже второй год. В 2023 проекты участников не уступают предыдущим Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Искусство в космосе

Восьмиклассница Вероника из Тамбовской области увлекается изобразительным искусством. И при очередном выплеске эмоций на холсте, она вдруг задумалась, как космонавтам живется без красок.

- Космическое искусство — это важно. Художник может показать нам, как выглядит космос, но из-за отсутствия гравитации нельзя пользоваться жидкостями. Обычно космонавты рисуют карандашами, но ими они не смогут передать того, что видят глазами. Из-за этого художникам приходиться рисовать картины на Земле, но они могут упустить много важных деталей, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Вероника Чепыгова.

Школьница долго думала, как сделать так, чтобы жидкие краски не разлетались в виде капель по всему кораблю. Как вдруг вспомнила про звуковые волны.

-Я как-то увидела в интернете, что в точке пересечения двух звуковых волн небольшой предмет может левитировать в воздухе. Вот и подумала, почему бы не установить специальные генераторы на космическом судне.

За идею — на море

Мероприятие проходит уже второй год. Жюри утверждают: в 2023 школьники привезли еще более интересные проекты. Есть на что посмотреть.

- Для ребят это возможность попробовать свои силы в достаточно нетривиальных вещах. Любой космический эксперимент — это междисциплинарность. Здесь детям с одной стороны тяжеловато, но с другой они смогут лучше понять, где их сильные стороны. Это поможет определиться, куда идти дальше учиться, - директор Центра экспериментов в космосе Самарского университета Андрей Крамлих.

Все финалисты трека «Школьные эксперименты в космосе» награждены путевками в МДЦ «Артек» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам Андрея Крамлиха, Самарской область — это первый регион (за исключением Москвы), где создан центр, который будет избирать эксперименты для дальнейшей реализации на МКС.

Интерес молодых умов к науке, конечно, поощряют. Все финалисты трека «Школьные эксперименты в космосе» награждены путевками в МДЦ «Артек». Они станут участниками профильной смены, включающей в себя научно-образовательную программу.

- Дети, которые защищались, они уже являются победителями и поедут в «Артек», - объяснили представители вуза.