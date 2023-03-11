Самарская область утопает в талых водах. Фото: предоставлено "КП-Самара"

За окном уже чувствуется настоящая весна: капель, солнце и песни птиц. Только вот в некоторых районах Самарской области приходу весны особо и не рады. Из-за плюсовых температур населенные пункты затопило талыми водами в субботу 11 марта 2023. Очевидцы делятся фотографиями и видео в социальных сетях. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности.

Поле превратилось в реку

Больше всего от водной стихии пострадали жители сел Ставропольского района. Вот, например, кадры из Русской Борковки. Автор видео демонстрирует затопленные приусадебные территории и склад местного предприятия.

-Все топит, подвал топит, дома топит. У соседей предприятие тут, идут ручьи, - говорит автор видеоролика. – МЧС вызываем с пяти вечера.

село Русская Борковка. Фото: ТОЛЬЯТТИ

В региональном ГУ МЧС сообщили, что ситуация находится под контролем. Похожая картина и селе Тимофеевка. Там поля превратились в целую реку.

Интернет-пользователь из села Нижнее Санчелеево опубликовал видео из собственного дома. Из-за погодных условий вода затопила первый этаж жилища. Судя по кадрам, уровень воды где-то по щиколотку.

-Отовсюду вода льется, септиков нет. Насос с таким объемом не справится, огород весь залитый, - говорит автор поста.

Ситуацию прокомментировали в областном управлении МЧС - По состоянию на 14.00 11 марта из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 18 приусадебных участков в селе Русская Борковка Ставропольского района, уровень воды на участках составляет от 20 до 40 см, - проинформировали в МЧС. Также подтоплен один приусадебный участок в поселке Новотулка в Хворостянском районе, уровень воды на участке достигает 20 см. - В данных населенных пунктах силами и средствами администраций муниципальных районов проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений, - отметили в ведомстве.

Село Тимофеевка. Фото: Самара№1

Автомобилисты «проплывают» по проезжей части

Неспокойная обстановка и на трассах. Жуткими кадрами поделились интернет-пользователи в одном из самарских пабликов. Из-за природного явления мост стал похож на водопад.

Как известно, на 44 м километре федеральной трассы на мосту через реку Малая Черная организовано реверсивное движение (участок Р 229). Специалисты уже на месте и регулируют движение транспорта. Об этом сообщают в ФКУ «Поволжуправтодор».

В региональном МЧС сообщают также о подтоплении моста в Пестравском районе.

- В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе населенного пункта Мосты Пестравского района, - пояснили в ведомстве. - Высота уровня воды над дорожным полотном здесь составляет до 60 см. Как сообщили в МЧС, подтопление произошло в результате сбросов воды по реке Большой Иргиз. В настоящее время на реке наблюдается ледостав. - Движение автотранспорта осуществляется по объездному пути через села Тяговое Озеро и Ломовку, - предупредили в ведомстве.

На мосту через реку Малая Черная организовано реверсивное движение. Фото: СамараДТП

А неподалеку от поселка Поволжский под мостом дорожное покрытие полностью ушло под воду. В прошлом году на этом же месте застрял большегруз.

Похвастаться своим положениям, увы, не могут и горожане. Улицы Тольятти превратились в реку. Водителям авто приходится буквально проплывать по проезжей части. Не сладко приходится и пешеходам.

- Пешеходные переходы все затоплены. Дети приходят домой с мокрыми ногами, - пишет в социальных сетях Евгений.

«Пора перебираться на гондолы»

Ситуацию с залитыми водой дорогами Тольятти прокомментировал глава города Николай Ренц.

- Городские службы и подрядные организации прикладывают все усилия, для того чтобы как можно быстрее ликвидировать подтопления на дорогах нашего города. Снег, как вы видите, в связи с установившейся теплой погодой интенсивно тает, что осложняет отведение воды на некоторых участках. Тем не менее, работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться столько, сколько потребуется.

Вот, что происходит в общественном транспорте. Фото: Ксения Демина

Кроме того, в Автограде временно прекращено движение пассажирского транспорта по улицам Гидротехнической и Куйбышева.

В столице губернии автолюбитель попал в ловушку стихии. В одном из дворов жилого дома на улице Демократической смельчак решил проехать через огромную лужу, но провалился в глубокую яму. Самостоятельно выбраться из ухаба волжанину не удалось. Тогда на помощь поспешил водитель внедорожника.

В местных пабликах интернет-пользователи стараются не унывать. В ход пошел юмор.

- Венеция высохла. По-моему, она перебралась к нам, пора переходить на гондолы, - пишет Алена Карпова.