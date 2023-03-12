Паводок 2023 в Самарской области: какие населенные пункты может затопить

В Самарской области максимальные уровни воды на реках ожидаются выше нормы на 25 – 170 см. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Каждый год точный период наступления «большой воды» в регионе прогнозируют специалисты Приволжского УГМС. Пока же они сообщили, что в Самарской области максимальные уровни воды на реках ожидаются выше нормы на 25 – 170 см. В 2022 году верхняя граница этого показателя была заметно ниже - 130 см.

Синоптики предупреждают: если процесс снеготаяния будет интенсивным, а также если где-либо прорвет плотины и ограничительные дамбы, то талые воды могут подтопить низменности дачные участки.

Рассказываем про паводок 2023 в Самарской области и публикуем список населенных пунктов Самарской области, в которых весеннее половодье может привести к наводнению. Он составлен на основе данных за последние десять лет.

В зоне риска находятся села и деревни, расположенные вблизи некоторых участков рек Волга, Малый Кинель, Кондурча, Чапаевка, Большой Иргиз, Сок, Самара, Большой Черемшан и некоторые другие.

Какие населенные пункты может затопить в половодье 2023 в Самарской области

- Локальные территории в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах, остров Поджабный (относится к Самарском району) в Самаре;

- полуостров Копылово и пос. Федоровка в Тольятти;

- массив Гранный в Новокуйбышевске;

- Подстепновка, Яблоневый овраг, Власть Труда, Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка в Волжском районе;.

- Нижнее и Веррхнее Санчелеево, Ягодное, Тимофеевка в Ставропольском районе;

- Мосты, Красная Поляна в Пестравском районе;

- Полудни в Кинель-Черкасском районе;

- Малиновый куст и Кириллинский в Красноярском районе;

- Березовка в Шигонском районе;

- Бобровка в Кинельском районе;

- Боровка, Чекалино, некоторые территории Сергиевска, Сургут, Черновка, Черемичный в Сергиевском районе;

- Западный, Сормовский, Новокашпирский в Сызрани;

- Новотулка в Хворостянском районе;

- Кулешовка, Богдановка, Дмитриевка в Нефтегорском районе.

Также может быть подтоплена береговая часть Волги в Самаре, в частности, почти все городские пляжи. Такое, например, произошло в 2021 году.