Зрители были в восторге: что произошло после концертов Сергея Пенкина в Тольятти и в Самаре 8 и 9 марта 2023

Сергей Пенкин дал сразу два концерта в Самарской области. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Пенкин в рамках своего гастрольного тура посетил два города Самарской области. Сначала он выступил в Тольятти, а на следующий день - в Самаре. Рассказываем, что произошло после концертов Сергея Пенкина в Тольятти и Самаре 8 и 9 марта 2023 года.

На своей официальной страничке он выложил видеопоздравление женщин с 8 Марта. Певец снял ролик, сидя в автомобиле, который вез его по Тольятти.

На самом концерте в КЦ «Автоград» певец спустился в зрительный зал и исполнил для женщин одну из самых пронзительных из его репертуара песен - «Дождь осенний».

Тольяттинцы восторженно оценили голос певца и его взаимодействие с публикой в соцсетях.

- Шикарный концерт! Два с половиной часа положительных эмоций. Приятно слышать настоящий сильный голос без фонограммы. Прекрасный подарок на 8 Марта. Браво! - написала фанатка из Тольятти Любовь.

- Браво АРТИСТУ! Великолепный! 30 лет радует своих поклонников неподражаемым голосом! На концерте необыкновенная атмосфера добра, уважения к зрителю! - пишет Татьяна.

А вот самарские фанаты в сети оказались более сдержанны. Известно, что после концерта Сергей Пенкин заехал в один из грузинских ресторанов в центре города, где его узнали фанаты и попросили совместное фото.