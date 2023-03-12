«Крылья Советов» крупно проиграли ЦСКА в матче РПЛ

15 марта команды сыграют снова, но уже в Кубке России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» крупно уступили ЦСКА в матче 19 тура Российской премьер-лиги. Игра на «ВЭБ-Арене» в Москве закончилась со счетом 4:0. Представляем вашему вниманию обзор встречи.

Уже на четвертой минуте у ЦСКА был отличный шанс открыть счет. Антон Заболотный вышел один на один с вратарем «Крыльев» Иваном Ломаевым, но эту дуэль голкипер самарцев выиграл. Правда, даже если бы нападающий «армейцев» забил, гол все равно бы отменили – Заболотный залез в офсайд.

ЦСКА начал активно и местами даже агрессивно. «Армейцы» пытались подавить самарцев, не давая волжанам вздохнуть.

Однако стоило хозяевам чуть ослабить хватку, как «Крылья» едва не забили. Владимир Писарский, который вернулся в стартовый состав, оказался один в нескольких метрах от ворот ЦСКА, но пробил мимо.

В начале встречи команды играли почти без центра поля. Правда, и атаки до логического завершения доводили редко. Во многом на это повлияла погода – на Москву и «ВЭБ-Арену» обрушилась метель, а до этого – проливной дождь, что сказалось и на состоянии поля.

Счет на 24 минуте открыли «армейцы». Антон Заболотный подкараулил отскок и головой переправил мяч в ворота «Крыльев» - 1:0.

Тут же – на 25 минуте – ЦСКА удвоил преимущество. Иван Обляков воспользовался ошибкой игрока «Крыльев», подхватил мяч и пробил мимо Ломаева – 2:0.

«Крылья» слишком много ошибались на своей половине поля и под конец первого тайма серия ошибок привела к третьему голу ЦСКА. Федор Чалов с метра отправил мяч в ворота «КС» головой – 3:0.

Самарцам нужно было срочно что-то менять. Отличный момент переломить ход игры был у Николая Рассказова. На 51-ой минуте защитник «Крыльев» плотно пробил по воротам Акинфеева, но в створ не попал.

Почти тут же Заболотный мог оформить дубль. Нападающий ЦСКА вышел один на один с Ломаевым, но вратарь «Крыльев» сначала чисто выбил мяч из-под ног Заболотного, а потом оттеснил того корпусом и не дал развить атаку.

«Крылья» во втором тайме осмелели. Атаки ЦСКА, конечно, никуда не делись, но и самарцы стали поддавливать.

На 72 минуте штанга спасла ЦСКА от гола. Шитов подхватил мяч, обошел защитника и пробил мимо Акинфеева. Каркас ворот подстраховал вратаря.

А вот другой каркас не подстраховал Ломаева. После розыгрыша углового Виллиан Роша, оставшийся один в штрафной самарцев, отправил мяч в ворота гостей – 4:0.

Под занавес встречи вышедший на замену Дмитрий Цыпченко мог забить гол престижа, но Игорь Акинфеев выиграл эту дуэль и не дал джокеру самарцев отличиться.

Уже в среду, 15 марта, команды встретятся снова, но уже в Самаре и уже в рамках Кубка России. Игра на «Солидарность Самара Арене» начнется в 18:30 по местному времени.