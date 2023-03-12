Сотрудница банка спасла тольяттинца от мошенников

Бдительную сотрудницу банка Ольгу Поклонову наградили. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти доверчивый мужчина чуть не отдал мошенникам крупную сумму денег. От потери больше 100 тысяч рублей тольяттинца спасла сотрудница банка. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Все произошло 2 февраля 2023 года. 47-летнему жителю Тольятти позвонил якобы сотрудник банка. «Вы пытаетесь оформить кредит? Нет? Тогда надо срочно бежать в банк!» - примерно такими были слова мошенника. Тольяттинец разволновался и бросился в ближайшее отделение.

Лже-сотрудник банка убедил тольяттинца, что надо побыстрее оформить кредит на 100 тысяч, а потом передать деньги ему, чтобы положить в банковскую ячейку. Там 100 тысяч будут лежать до поимки мошенников.

Неладное заподозрила сотрудница банка Ольга Поклонова. Женщина заметила взволнованного мужчину, который пытался взять кредит, и начала расспрашивать, зачем тому срочно нужно столько денег. Мужчина явно не хотел отвечать и постоянно с кем-то разговаривал по телефону.

Сотрудница банка тут же приостановила операцию клиента, чтобы провести дополнительную проверку, и связалась с полицией.

- Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах, - предупреждает председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Тольятти Владимир Гусев. - Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили.

Бдительность и грамотные действия сотрудницы банка предотвратили кражу крупной суммы денег. Кредит тольяттинец не оформил, а мошенников сейчас ищет полиция.

- Если у вас возникли сомнения, позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, - советует Владимир Гусев. – Если же вы пострадали от действия мошенников, то надо обратиться в полицию, позвонив по телефону 102 или придя в ближайшее отделение.

Бдительную сотрудницу банка Ольгу Поклонову наградили. Почетную грамоту ей вручили Владимир Гусев и начальник Управления МВД России по Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.