«Неправильно прочитали приговор»: в Самаре из-за бюрократии суд освободил обвиненного во взятках экс-гаишника

Областной суд отменил решение районного. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области суд освободил обвиненного во взятках экс-гаишника из-за нарушения бюрократической процедуры. Бывшего сотрудника госавтоинспекции обвинили в многотысячных взятках за проезд большегрузов по территории Пестравского района. Районный суд признал его виновным, однако Самарский областной суд отменил приговор.

«Положил в карман 180 тысяч»

Напомним, уголовное дело возбудили против бывшего начальника отдела ГИБДД по Красноармейскому району Евгения Кудряшова. По версии следствия, он брал взятки в крупном размере - в ноябре и декабре 2020 года в два этапа получил от директора самарской организации, занимающейся грузоперевозками, 180 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственный проезд большегрузов через территорию Пестравского района.

Суд согласился с доводами следствия, признал уволенного к тому времени из правоохранительных органов Евгения Кудряшова виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Кудряшову присудили выплатить штраф в 3, 6 млн рублей.

«Нарушена тайна совещательной комнаты»

Адвокаты Кудряшова с приговором не согласились и подали апелляцию. Они утверждали, что это не взятка в крупном размере, а череда мелких взяток – от 8 до 10 тысяч рублей за машину. Кроме того, адвокаты уверяли, что их подзащитный и вовсе не взяточник, а мошенник, так как деньги с «клиента» брал, но никаких действий для того, чтобы выполнить обещанные услуги, не предпринимал. Более того, Кудряшов якобы так испугался содеянного, что выкинул взятку за забор.

В итоге в конце прошлой недели Самарский областной суд отменил решение суда первой инстанции.

- Нам удалось добиться отмены Самарским областным судом тяжелого приговора сотруднику полиции и возвращения его к семье, - сообщил адвокат Юрий Юдин.

Как выяснилось, основанием для отмены приговора стали огрехи в бюрократической процедуре - нарушение тайны совещательной комнаты и не соответствие устного приговора письменному. Евгения Кудряшова освободили в зале суда. Однако обвинения с него не сняты – дело отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.

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