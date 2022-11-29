Живодеры отрезали лапы и хвост: кота Леву хотели усыпить, но неравнодушные люди сотворили чудо

Котика хотели усыпить, но судьба дала ему второй шанс / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

Кот Лева из Сызрани многое пережил. Кто-то отрубил ему задние лапы и хвост и оставил умирать на улице. Кот неделю страдал от страшных травм в одиночестве, пока в один сентябрьский день его не нашли прохожие. Местные ветврачи, увидев животное, сказали, что шансов у него нет, надо усыплять. Однако вера в чудо и усилия неравнодушных людей помогли спасти бедолагу.

Искалечили и бросили умирать

Кота нашли на одной из улиц в Сызрани. Он сидел в старой автомобильной покрышке. Вся его задняя часть почернела. Кот плакал и жалобно мяукал. Люди, которые случайно наткнулись на животное, сначала подумали, что его сбил поезд или машина. Однако все оказалось куда страшнее. Кто-то намерено искалечил кота.

Кота нашли на улице в старой покрышке - он плакал и жалобно мяукал / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

– То, что я увидела, повергло меня в шок. Котик просидел в одной позе неделю. Как он не умер от боли? Наверное, это чудо. Рентген показал, что позвоночник и таз у кота целые. Проблемы в задних лапах и хвосте. Раны ровные, как будто их отрезали или отрубили топором, – поделилась на своей странице в соцсети зоозащитница из Самары Екатерина Герасимова.

Когда нашли кота, он был сильно истощен / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

Спасли от усыпления

Кота перевезли из Сызрани, где его предлагали усыпить, в самарскую клинику «АльтернативаВет». Сначала врачи стабилизировали его состояние и только потом провели ему операцию. Все сотрудники ветклиники прониклись Левой – они лечили, ухаживали и оберегали его. Его даже стали ласково называть «наша колбаска».

Леве пришлось непросто, но он показал себя настоящим бойцом / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

Рыжик провел в стационаре около месяца. За это время он успел полежать под кислородной маской, ему несколько раз делали переливание крови. Малыш еле дышал, но все же смог выкарабкаться. Он проявил себя как настоящий боец.

Рыжик провел в стационаре около месяца / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

Боялся людей и громких звуков

В октябре Леву выписали из клиники. Долечиваться он отправился домой к Екатерине Герасимовой. Поначалу котику было очень тяжело. Он боялся людей и громких звуков. Доверял только своей спасительнице – просился к ней на руки, пока в доме все спали, и лишь рядом с ней начинал мурчать. Комфортно ощущал себя только в своем домике.

Лева любит играть с фантиком и просто нежиться на лежанке / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

– Аппетит есть, любит все понемногу. Любит сыр и колбаску, а также молочку, сметану. Стал играть, но не очень хочет двигаться. Либо спит, либо просто валяется и перекатывается по клетке, – поделилась зоозащитница.

Снова учится любить и доверять

По словам Екатерины, многие ей писали и просили усыпить животное. Считали, что рыжику так будет лучше, ведь он страдает. Однако женщина видела, как Лева борется, как он хочет жить, несмотря ни на что, и продолжала его поддерживать.

Малыш восстановился и стал похож на маленького львенка / Фото: Екатерина Герасимова/vk.com

– Сейчас мы продолжаем проходить реабилитацию, но одно я знают точно: этот парень счастлив! Он гораздо лучше себя чувствует. Снова учится любить и доверять, – рассказала Екатерина.

Зоозащитница благодарит всех тех, кто переживал за Леву и поддерживал его на пути к выздоровлению. Она хотела найти ему новый дом и хороших, добрых хозяев, но пока решила оставить котика себе.

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