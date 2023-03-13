В Самаре построят башни в 37 этажей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства в Самаре самого высокого здания, а власти выдали соответствующее разрешение на строительство. Об этом «КП-Самара» сообщили в компании «Альянс-Менеджменте» - девелопере проекта. Новый жилой комплекс возведут на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Рассказываем подробности.

Проект строительства жилых башен «Баланс Towers» был анонсирован еще в 2021 году. Концепцию разработало известное столичное архитектурное бюро Т+Т Architects, поэтому здание явно выбивается из ряда привычных самарцам новостроек. С 2021 года проект претерпел несколько изменений, однако основа концепции осталась прежней: две жилые башни нестандартной формы, соединенные внизу стилобатом.

Как стало известно, одна из этих башен будет иметь высоту 81,4 метров – это 22 этажа. Вторая же по праву претендует на звание самого высокого здания не только Самары, но и всего Поволжья. 37 этажей башни поднимутся на высоту 129,8 метров над уровнем земли.

Проект разработало столичное архитектурное бюро. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Уже известно, что объединяющий башни стилобат будет трехэтажным, как и паркинг, который тоже уходит под землю на 3 этажа.

Планируется, что в стилобате разместятся помещения под коммерческую аренду, а на крыше будет располагаться приватный двор. Также проектом предусмотрен большой общественный парк с амфитеатром для городских перфомансов.

Как сообщает застройщик, в двух башнях будут расположены квартиры нескольких типов - студии, 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. Всего застройщик обещает 29 типов планировочных решений. В числе анонсируемых новшеств – наличие нескольких санузлов даже в однокомнатных квартирах, квартиры с панорамными стенами и высота потолка до 3,5 м. Предполагается, что в «Баланс Towers» смогут проживать около тысячи человек. Список желающих купить квартиры по стартовым ценам уже находится в процессе формирования.

А на днях стало известно, что проект не только прошел главгосэкспертизу и получил положительное заключение, но и подписано долгожданное разрешение на строительство. ФАУ «Главгосэкспертиза России» - единственная организация в России, которая работает со сложными проектами и занимается научным сопровождением подготовки экспертного заключения.