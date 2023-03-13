Календарь игр ЖКФ Крылья Советов в чемпионате России на сезон 2023: расписание игр женской команды Крылья Советов, матчи, с кем играют

Самарчанки дебютировали в Суперлиге матчем с «Зенитом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Женские «Крылья Советов» дебютировали в Суперлиге – элитном дивизионе чемпионата России. Большого женского футбола в Самаре не было уже много лет, и вот наконец он возвращается. Публикуем календарь матчей женской команды Крылья Советов на сезон 2023 чемпионата России – расписание игр, с кем играют.

Сезон Суперлиги будет состоять из двух частей. Сначала команды сыграют друг с другом два круга – по 11 туров в каждом. Затем запланирован заключительный этап по схеме 6+6.

Всего в новом сезоне чемпионата России принимают участие 12 команд. «Крылья Советов» домашние встречи проводят на одном из полей «Металлурга». При родных трибунах самарчанки сыграют только в третьем туре – первая домашняя игра запланирована на 25 марта, в этот день «Крылья» примут «Краснодар».

Сезон же для «Крыльев» начался 10 марта в Санкт-Петербурге, где волжанки уступили действующему чемпиону страны «Зениту» 0:5.

Первый круг для «Крыльев Советов» завершится выездной игрой с «Ростовом» 27 мая, а второй круг стартует 3 июня домашней игрой с «Зенитом». Сезон же завершится для самарчанок дома с тем же «Ростовом» 7 октября.

1 тур. 10 марта. «Зенит» - «Крылья Советов».

2 тур. 18 марта. ЦСКА – «Крылья Советов».

3 тур. 25 марта. «Крылья Советов» - «Краснодар».

4 тур. 1 апреля. «Крылья Советов» - «Рубин».

5 тур. 15 апреля. «Крылья Советов» - «Чертаново».

6 тур. 22 апреля. «Локомотив» - «Крылья Советов».

7 тур. 29 апреля. «Крылья Советов» - «Динамо».

8 тур. 6 мая. «Енисей» - «Крылья Советов».

9 тур. 13 мая. «Крылья Советов» - «Рязань-ВДВ».

10 тур. 20 мая. «Звезда-2005» - «Крылья Советов».

11 тур. 27 мая. «Ростов» - «Крылья Советов».

2 круг

12 тур. 3 июня. «Крылья Советов» - «Зенит».

13 тур. 10 июня. «Крылья Советов» - ЦСКА.

14 тур. 24 июня. «Краснодар» - «Крылья Советов».

15 тур. 1 июля. «Рубин» - «Крылья Советов».

16 тур. 12 августа. «Чертаново» - «Крылья Советов».

17 тур. 19 августа. «Крылья Советов» - «Локомотив».

18 тур. 26 августа. «Динамо» - «Крылья Советов».

19 тур. 2 сентября. «Крылья Советов» - «Енисей».

20 тур. 9 сентября. «Рязань-ВДВ» - «Крылья Советов».

21 тур. 30 сентября. «Крылья Советов» - «Звезда-2005».

22 тур. 7 октября. «Крылья Советов» - «Ростов».