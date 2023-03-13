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Общество13 марта 2023 10:34

Красный костюм и бокал вина: что произошло после концерта Игоря Николаева 10 марта в Тольятти

Рассказываем, что произошло после концерта Игоря Николаева в Тольятти 10 марта
Светлана НАЗАРОВА
Тольяттинцы выступлением Игоря Николаева остались довольны.

Тольяттинцы выступлением Игоря Николаева остались довольны.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ДК «Тольятти» выступил певец и композитор Игорь Николаев. Рассказываем, что произошло после его концерта в Тольятти 10 марта 2023 года.

Артист вышел к слушателям в элегантном красном костюме. Часть концерта он аккомпанировал себе на синтезаторе.

Тольяттинцы выступлением остались довольны. Больше всего, судя по количеству выложенного в сеть видео, всем понравилось исполнение хита «Выпьем за любовь». Николаев спел эту песню, держа в руке бокал, в который была налита жидкость, похожая на красное вино.

- Народный артист России, певец, поэт, композитор, обожаемый мною Игорь Николаев в Тольятти! Профессионально, душевно, красиво, интеллигентно! Невероятные эмоции от потрясающего концерта! - написала поклонница Ксения.

У Игоря Николаева продолжается гастрольной тур. После Тольятти певец отправился в Димитровград, затем – в Саранск, а 13 марта выступит в Ульяновске во Дворце культуры «Губернаторский».

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