Паводок в человеческий рост и потепление: синоптики дали прогноз на остаток марта в Самарской области

Весной 2023 года уровень талых вод в самарском регионе превысит норму Фото: Евгений ЕГОРОВ

Сводки МЧС по Самарской области в марте 2023 года ежедневно наполняются сведениями о подтоплении все большего количества населенных пунктов. «КП-Самара» выяснила у синоптиков прогнозы на развитие ситуации.

Уровень будет превышен

На то, каким будет паводок, влияют одновременно множество факторов. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Приволжском УГМС, это и количество снега за прошедшую зиму, и степень промерзания почвы, и интенсивность осадков в период таяния, и температура воздуха, и ряд других причин.

В зависимости от того, сколько из этих факторов сложатся в общую картину, и зависит уровень паводка. Пока синоптики оставляют в прогнозе довольно большую «вилку», но уже очевидно, что количество талых вод в 2023 году будет выше средних многолетних значений. Если сойдутся все показатели, то уровень превышения будет с человеческий рост.

- Превышение нормы по количеству талых вод весной 2023 года ожидается на уровне от 25 до 170 сантиметров, - рассказали «КП-Самара» в Приволжском УГМС.

Волга пока не вскрылась

Что касается состояния льда на реке Волге в областном центре, то ощущение, будто река уже вскрылась, - обманчиво. Просто талые воды накрыли ледовый покров, пока еще остающийся целым. А вот на реке Самаре в районе поселка Алексеевка целостность ледового покрова уже нарушена. В любом случае выход на поверхность речного льда уже опасен для жизни.

Один из факторов обильного образования талых вод — резкое повышение температуры воздуха. Согласно данным Гидрометцентра России, после 15 марта на всей территории РФ воздух прогреется выше нормы.

До тепла еще неделя?

В Приволжском УГМС воздержались от прогнозов далее чем на три ближайших дня. В этот период дожди в регионе прекратятся, но ненадолго.

- В пятницу в правобережные районы нашего региона переместится очередной атмосферный фронт и принесет новую порцию влаги. Температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательных в ночные часы до положительных в дневные, - пояснили в УГМС.

Согласно данным информера Gismeteo, резкое повышение температуры воздуха до 13-15 градусов в дневное время в самарском регионе ожидается примерно через неделю, начиная с 20 марта.