На съемках был в кабине, но невидимкой: героический летчик Дамир Юсупов в Самаре представил фильм о чуде на кукурузном поле

В Самаре прошел предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Фото: кадр из фильма

12 марта в кинотеатре Zoom cinema в ТРК «Эль Рио» в Самаре состоялся предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна. В основу киноленты легли реальные события августа 2019 года, уже ставшие легендой. В районе аэропорта «Жуковский» Airbus A321-211 почти сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром летчики сумели совершить посадку на кукурузное поле с полными баками горючего. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, Президент РФ Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев РФ, а кабинный экипаж - Орденами Мужества. Командир воздушного судна Дамир Юсупов выступил консультантом на съемках фильма и лично приехал в Самару, чтобы представить его зрителям. Легендарный летчик рассказал журналисту «КП-Самара», как проходил полет и съемки фильма, и соответствует ли кино реальным событиям.

Дамир Юсупов все время находился за камерой и подсказывал актерам, что делать. Фото: кадр из фильма

«Это не фильм-авиакатастрофа»

Кинокритики уже говорят, что работа режиссера Сарика Андерасяна, при участии Дамира Юсупова, Егора Бероева, Ольги Хохловой, Марка Богатырева может стать лидером кинопроката в 2023 году. Фильм действительно впечатляет. В сюжетной линии переплетены события августа 2019, истории из жизни пассажиров, мальчика Дамира и молодости летчика. Но кульминацией становится легендарная посадка на кукурузном поле.

- Это не фильм-авиакатастрофа – как минимум потому, что в итоге все выжили, - рассказал Дамир Юсупов журналисту «КП-Самара». – Это фильм про то, что нужно идти к мечте, идти до конца, воплощать свои планы, несмотря на все неудачи и неурядицы. Это фильм про переоценку ценностей, про то, что нужно ценить то, что мы имеем, ценить близких и родных, отложить в сторону ссоры. Ведь это мелочи по сравнению с тем, что в любой момент жизнь человека может прекратиться.

Дамир Юсупов – потомственный пилот. Мечту о небе ему подарил отец-летчик.

- Он с самого раннего детства брал меня в полеты и подарил мне мечту о небе, дал путевку в авиацию. Я все это видел, впитывал и полюбил авиацию, вертолеты, самолеты. Правда, сначала мне не удалось воплотить эту мечту, но потом судьбу не обманешь – она привела меня в небо, привела за штурвал этого самолета.

Летчик (в центре) с актерами, играющими пассажиров самолета

«Говорил актерам куда смотреть и что говорить»

Дамир Юсупов признается: ему впервые пришлось иметь дело со съемочным процессом, и многое оказалось вовсе не таким, каким кажется по другую сторону экрана.

- Когда поступило предложение выступить консультантом фильма, то я сразу согласился – это был новый опыт, было очень интересно. Я всегда видел фильмы только по одну сторону экрана, как зритель, и впервые увидел все процессы, начиная от кастинга артистов, написания сценария – и до выхода готового продукта, - говорит Дамир Юсупов. - Я консультировал актеров и режиссера по авиационной тематике. Объяснял актерам, как они должны были вести себя в кабине, куда смотреть, что говорить, какие команды давать, какие кнопки и рычаги нажимать. Мы старались максимально приблизить фильм к реальности. И я считаю, что актеры с этим справились. Я все время находился за камерой, все объяснял.

Тем не менее Дамир Юсупов предупредил: фильм не документальный, а художественный, поэтому доля вымысла здесь все же есть.

Дамир Юсупов раздавал автографы самарцам Фото: Ольга НОВИКОВА

- Например, некоторые истории из жизни мальчика Дамира немного приукрашены. Да и сам полет, который в реальности длился всего 93 секунды, в фильме растянули на несколько минут, чтобы успеть в полной мере показать эмоции пассажиров, - рассказал Дамир Юсупов. - Конечно, эксперты могут подвергнуть фильм критике. Я сам когда раньше смотрел фильмы про авиацию - не мог понять, почему не соответствует то одно, то другое. Но когда столкнулся со съемочным процессом - понял, что соблюсти все детали не так легко. Я, конечно, был за то, чтобы все было максимально правдоподобно, ведь я консультант, как мне потом смотреть в глаза коллегам? Но это все же фильм о людях, о жизни, а не учебное пособие для пилотов. Я фильмом доволен.

«Хотелось закрыть негативный опыт нормальным полетом»

Дамир Юсупов признался: во время легендарного полета все пошло не по плану.

- Варианты решения у нас менялись, - вспоминает летчик. - Сначала планировали вернуться на аэродром вылета: набрать безопасную высоту, пройти необходимые процедуры, зайти на посадку и выполнить ее. Но после того как поняли, что развернуться не получится – высота маленькая, скорость падает - было одно решение. Перед нами было поле. На него и садились. Старались убрать крены и уже перед посадкой уменьшили вертикальную скорость, чтобы мягче посадить самолет. Это чудо, что под нами поле было, и погода хорошая была.

В кинотеатре выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с легендарным пилотом Фото: Ольга НОВИКОВА

Как признался летчик, несмотря на успешный исход ЧП, он остался не до конца доволен завершением ситуации.

- Для нас, пилотов, это не столько чудо, сколько негативный опыт. Потому что какая бы ситуация в полете не была, нас обучают тому, чтобы любая нештатная или аварийная ситуация заканчивалась посадкой на аэродроме, на полосе, но никак не на кукурузном поле. Поэтому было некоторое чувство неудовлетворенности, что все пошло не по нашему сценарию, не смогли выполнить то, что планировали вначале – а мы планировали вернуться. Поэтому для нас это был негативный опыт, - рассказал Дамир Юсупов. - И хотелось поскорее закрыть этот негативный опыт нормальным полетом, который бы закончился благополучно. Но сначала был отпуск по реабилитации, потом нас приглашали на мероприятия, потом медкомиссии, занятия на тренажере… Только через месяц и 6 дней я выполнил следующий рейс с инструкторским составом. И было волнение - когда долго не летаешь, то кажется, что ты может быть что-то забыл, связь с самолетом потерял. Но как я только зашел в кабину – волнение прошло, как будто и не было перерыва. А с кукурузой у меня отношения хорошие. Я ее люблю и благодарен Хрущеву, что он завез ее в нашу страну.