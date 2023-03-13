Динамика и драйв: Клава Кока переделала песню, которую сочинили маляр и курьер из Самары

Маляр и курьер из Самары сочинили песню и попали на музыкальное шоу на ТНТ. Фото: пресс-служба "ТНТ"

Популярная певица Клава Кока переделала песню, которую сочинили маляр и курьер из Самары. Процесс показали в субботу 11 марта 2023 - на телеканале ТНТ вышел новый выпуск популярного музыкального шоу «Конфетка», где топовые вокалисты российской эстрады переделывают песни неизвестных авторов с разных уголков нашей страны. Хитмейкер, чей трек придется по вкусу зрителям и жюри, получит 300 тысяч рублей. В прошедшие выходные за победу боролся и самарский дуэт Сергей Назаркин и Антон Ерисов с песней «В поисках тебя». Журналисты «КП-Самара» пообщались с местными творцами, расспросили об участии в шоу, съемках и музыкальных планах.

Пока один ходил на сольфеджио, другой учился рифмовать

Волжане признались: дует образовался случайно. Простых работяг из областной столицы объединила идея. Сергей, например, трудится маляром 5-го разряда на Жигулевском пивзаводе, а вот Антона можно встретить на улицах Самары. Он курьер Почты России и в Яндекс Еде. Музыка в жизни каждого — одно из бесконечных увлечений. Свободное время мужчины стараются просто так не терять.

-Мне нравятся восточные единоборства. Ходим с сыном в зал, на батуты. Катаемся на велосипедах, - поделился Сергей Назаркин. – С друзьями любим петь в караоке, кататься на лыжах, ватрушках.

Хобби Сергея разделяет и Антон. Да и вообще мужчины очень похожи. И не только внешне. Оба с детства постигали творчество. Пока в школе парень Сережа учился складывать четверостишья и подшучивать над друзьями под рифму, Антон пытался сдружиться с баяном и учить сольфеджио (сейчас у всех обладателей свидетельства об окончании музыкальной школы от этого слова екнуло сердце).

-Музыку люблю, могу подобрать и сочинить мелодию. Нравится петь и пародировать звезд, - говорит Антон Ерисов. – Вот и решил прийти к Сергею. Я знал, что он хорошо умеет обращаться с камерой. Начал петь караоке и выкладывать видео в социальные сети.

Сняли клип и попали на ТНТ

Сергей поймал волну вдохновения от своего товарища и как-то предложил объединить усилия и сделать что-то реально стоящее. Мол, один напишет стихи, другой сочинит музыку.

- Я сначала думал он шутит, а потом понял, что не шутит. Это было в новинку, увлекательно. Я с радостью поддержал друга.

Так мужчины и создали дует. По словам творцов, хоть у каждого и есть свои задачи, но при создании новой песни они стараются советоваться друг с другом во всем.

-Это командная работа: каждый из нас вносит свою лепту и в музыку, и в текст. Стараемся делать клипы на каждую нашу песню, чтобы было приятно не только слушать, но и смотреть.

Старания самарских музыкантов дали свои плоды. Их творчество в Интернете заметили представители телеканала ТНТ. Мужчин пригласили принять участие в шоу «Конфетка». Парочка долго думать не стала.

-Выбрали нашу первую песню и клип «В поисках тебя». Мы были рады, что наша песня понравилась и мы с радостью поехали. Хотели, чтобы песню услышали больше людей.

Близкие Антона и Сергея от новости об участии в музыкальном проекте были в восторге. Самарцев поддержали.

-Мы получили бесценный опыт, познакомились с интересными людьми. И были рады показать наше творчество.

«В планах новые проекты»

Волжане уверены: их песня достойна занять лидирующие позиции в хит параде.

-Она выделяется оригинальным и приятным текстом, красочным клипом, танцевальной мелодией и, конечно, манерой исполнения.

По словам Антона и Сергея, съемки прошли гладко. Что уж таить, рядом со звездами они сами чувствовали себя настоящими знаменитостями.

-Было необычно, но очень интересно. Жюри отличаются грамотностью, высоким профессионализмом, непредвзятостью.

Над песней «В поисках тебя» работала Клава Кока. Девушка переделала трек до неузнаваемости. Но главное, что авторы хита остались довольны.

-Несомненно, песня получилась более танцевальной, динамичной. В нее добавили драйва. Конечно, обогатилась аранжировка песни. Другая подача от звезды очень понравилась.

Хоть и победу одержал другой участник телепроекта, но самарцы опускать руки не собираются. Участие в шоу «Конфетка» для дуэта стало стимулом. Так сказать, тропинкой в мир настоящей музыки.

-Будем ставить новые цели и достигать их. Продолжим выкладывать песни, клипы в социальных сетях и музыкальных цифровых площадках. В планах новые проекты.