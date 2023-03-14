«Мужчина, стринги ваши? Проверять будете?»: сотрудница пункта выдачи рассказала о самых стыдных и страшных моментах

Сотрудник пункта выдачи из Самары откровенно рассказала о своей работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня маркетплейсы безумно популярны среди любителей шоппинга на диване. А что? Захотелось новенькую тряпочку, косметику или даже плазму — залез в телефон, сделал пару кликов — и готово. Осталось только забрать товар в ближайшем к дому пункте выдачи заказов. Интересно, а что происходит с той стороны? У тех самых сотрудников пункта выдачи. Работа кажется не такой уж сложной. Принимаешь поставки, отдаешь посылки, а за это еще и неплохие деньги получаешь. Но так ли это на самом деле? Жительница Самары откровенно рассказала журналистам «Комсомолки» о работе на пункте выдачи и сумасшедших клиентах.

«Устала просить деньги у родителей»

Сейчас я учусь на 2 курсе университета. Если в первый год обучения меня устраивала моя жизнь, то где-то месяцев 5 назад я твердо решила, что хочу зарабатывать деньги. Так сказать, чуть-чуть слезть с шеи родителей. Банально устала просить их пополнить мою карту, если мне приспичило что-то купить. Захотела — сделала. На самом деле с поиском работы проблем не было. Я как-то пошла забирать заказ на пункт выдачи и увидела на двери объявление: «Ищем сотрудника, график 2/2, зарплата 28 тысяч». Я сразу набрала номер телефона, что также был указан на листке. «Мне подходит, еще и рядом с домом», — подумала я.

Взяли меня без особых разговоров, что уж говорить о собеседовании. Я была искренне рада. Уже планировала на что потрачу первую зарплату. Знала бы я тогда, что через несколько месяцев сбегу оттуда, сверкая пятками.

«Смотрела сериалы и болтала по телефону»

Девочка я сообразительная, меньше чем за неделю прошла обучение и приступила к работе. Первые дни были относительно спокойными. Да и сам пункт выдачи, где я работала, был небольшим. Поставки приходили два раза в день (утром и вечером). В среднем приходилось разгребать 15-20 коробок. Приходила я часов в 6 утра, чтобы подготовиться к приходу посетителей. Не могу сказать, что мне повезло с руководством. На меня постоянно вешали штрафы за каждую мелочь, поэтому зарплата могла прийти меньше обещанного, но я не жаловалась. Почти весь рабочий день я была свободна и занималась своими делами: смотрела сериалы, готовилась к парам, болтала по телефону. Но все равно уволилась через несколько месяцев.

«Всегда была виноватой»

Тут уж можно подумать: «и с чем можно было не справиться?». С людьми. Именно из-за клиентов я и ушла с работы. Возможно, я не выдержала в силу своей юности и отсутствия опыта. Судите сами. У меня есть несколько историй, которые я буду помнить еще очень долго. Перед своим повествованием хочу сказать, что меня поразила глупость некоторых людей. Конечно, становится смешно, когда они пытаются доказать свою правоту в тех вещах, о которых знать не знают. Но улыбка сходит с лица, когда эти сумасшедшие пытаются применить силу. Ладно, просто слушайте.

В мою смену как-то заходила пожилая женщина. Уж честно не помню, что она тогда заказывала, но это и неважно. Товар клиентке не понравился, она решила сдать его обратно. Проблем с этим никаких нет. Я забрала коробку и отметила отказ в программе, а женщина ушла. Правда, ненадолго. Через 10 минут в пункт выдачи врывается эта бабушка с безумными глазами и уже с порога начинает на менять орать, что я своровала ее деньги. «Боже, помоги!» - подумала тогда я. Как оказалось, отказ от товара был платным и с карты клиентки списались деньги. Изо всех сил я старалась вежливо донести до старушки, что эти правила устанавливает продавец и указывает их еще до оформления заказа в приложении. Но слушать меня никто, конечно, никто не стал. На просьбу понизить тон, бабка чуть не вцепилась в меня, но вовремя одумалась. Зато осыпала меня оскорблениями. Эта мегера не уходила, пока до конца не выплеснула весь свой гнев. Помню, тогда меня сильно трясло, жутко болела голова. Было страшно возвращаться на работу на следующий день. Нет, я не боялась сумасшедшую старушку. Просто не знала, что мне делать, если подобное произойдет еще раз.

«Обиделась и ничего не купила»

Если произошедшее с бабушкой можно свалить на возраст, то вот другая ситуация — это уже клиника. Рассказываю. За заказом пришла девушка младше 30 лет, красивая такая, ухоженная. Товаров у нее было много…нет, не так. Очень-очень много. Я выдала ей весь товар и проводила до примерочной. А потом вернулась к своим делам. Где-то после получаса шуршания пакетами и коробками я вдруг услышала: «Девушка, а можно мне размер свитера поменьше?». 3…2…1. Взрыв. Какой размер? Может я отдала не все товары? Ах, если бы. «Мне не подходит размер вот этого свитера. Я видела на сайте есть побольше»: продолжает она. «Да, на сайте он есть. Вам нужно его заказать», - ответила я.

Дальше скандал. Мне еще долго пришлось объяснять этой даме, что у нас не магазин, а размеры заказывать нужно самостоятельно. И зачем я это делала? Только нервы потратила. История закончилась тем, что девушка специально не стала ничего покупать и оставила мне целую гору скомканных вещей в примерочной.

«Стринги ваши?»

Ладно, где-то была не права и я. Скрывать не буду. Один раз мне хотелось провалиться под землю. Я создала очень неловкую ситуацию и заставила клиента краснеть. Не знаю, в курсе вы или нет, но сотрудники пункта выдачи видят абсолютно все ваши заказы. Даже товары 18+. И обычно мы не акцентируем на этом внимания. Все же люди. Ну, а я прокололась.

Уже собиралась домой, но за тридцать минут до закрытия в пункте выдачи был аншлаг, в очереди стояло человек 7. Первым был мужчина. Он вежливо поздоровался и протянул мне свой телефон с qr-кодом. Я пробила номер и побежала за заказом. Там было несколько небольших черных пакетов (чаще так продавцы упаковывают игрушки для взрослых). Взяла охапку и вернулась к стойке выдачи. Начала считать пакеты, чтобы не ошибиться и громко выдала: «стринги же тоже ваши?» (на упаковке была наклейка с названием товара).

Дальше - пара минут молчания. Я поднимаю голову и вижу, как лицо дядьки окрашивается в ярко бордовый цвет, а его взгляд намекает мне больше не открывать рот. Тут же послышались насмешки где-то на галерке. Я честно пыталась уйти от чувства неловкости и сделать вид, что ничего не произошло, но в эту же секунду из моих уст вырвалось: «проверять будете?». Боже… что я опять наделала. Мне кажется, теперь и я, и клиент будем вспоминать этот момент перед сном и сгорать от стыда.