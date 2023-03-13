«Зима в сердце»: перед кубковым матчем с ЦСКА, возможно, прозвучит новый «гимн» «Крыльев»

По мнению игроков "Крыльев", у команды должен быть свой неофициальный "гимн", как у "Спартака". Фото: скрин видео

На официальных ресурсах самарских «Крыльев Советов» появился загадочный анонс предстоящего 15 марта матча Кубка России с ЦСКА.

- Зима в сердце, на душе «Крылья»… 15.03.2023, - такие титры появляются под звучание кавер-версии композиции «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель».

«Наказание» для Коваленко и Витюгова

Те, кто внимательно следил за медиактивностью «Крыльев» в наступившем календарном году, часть послания расшифровали без затруднений.

На зимних сборах в Турции игроки самарской команды сразились в «Футбольный Alias». В пилотном выпуске программы Иван Ломаев и Дмитрий Цыпченко придумали для проигравших Александра Коваленко и Максима Витюгова «наказание» - снять клип на ту самую песню в исполнении «Моей Мишель».

- Это наш любимый трек «Крыльев Советов», - пояснил Коваленко.

- Да, она в раздевалке у нас постоянно звучит, - подтвердил Ломаев.

Новый «гимн» «Крыльев»

Эта тема получила развитие после ответного кубкового матча «Крыльев» в Москве с «Динамо». Самарская команда первой в России пустила в раздевалку после игры представителей СМИ и блогеров. И в одном из телеграм-аккаунтов появилось видео небольшого интервью с Иваном Ломаевым. В ролике хорошо слышно, как в раздевалке звучит та самая песня.

- Я диджей, - заявил Ломаев. - Это для Гленна Бейла, ему очень нравится. Мы решили, что это гимн нашей команды. Как для «Спартака» МакSим.

Сам Гленн Бейл подтвердил, что этот трек ему по душе.

– Это простая песня, чтобы ее петь и понимать на русском языке. Плюс она отлично подходит для вечеринок, - пояснил голландец в интервью, опубликованном на Sports.ru.

Как МакSим, только Мишель

Неофициальным фанатским «гимном» московского «Спартака» в последние годы стала композиция певицы МакSим «Знаешь ли ты». На финале Кубка России 2022 в «Лужниках» исполнительница спела эту песню вместе со всем стадионом.

Болельщики «Крыльев» в комментариях к загадочному анонсу матча с ЦСКА предполагают, что на «Солидарность Арене» произойдет нечто подобное, и солистка «Моей Мишель» Татьяна Ткачук лично споет «гимн» «Крыльев» вместе с игроками и теми, кто будет на трибунах.

Кто-то полагает, что на табло стадиона будет презентован тот самый обещанный клип Александра Коваленко и Максима Витюгова. Если поразмыслить логически, эти два события вполне могут произойти одновременно.

Медиаслужба «Крыльев Советов» в ответ на запрос «КП-Самара» воздержалась от официальных комментариев. Так что на предстоящем в среду матче будет не только спортивная интрига.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» - ЦСКА пройдет в Самаре на «Солидарность Арене» в среду, 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по самарскому времени.