Мораторий на проверки способствует росту теневого рынка табака

Участники круглого стола обсудили проблему табачного контрафакта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доля нелегального табака на российском рынке по итогам 9 месяцев 2022 года составила 12,1%. В Самарской области эта цифра ниже – 7,7%. Таковы данные результатов исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), охватившего более 1 тыс. населенных пунктов с населением 87 млн человек. Нелегальная табачная продукция – это потери для бюджета (76,2 млрд рублей в год по оценкам ННЦК), потери легальных игроков рынка.

Существование столь развитого теневого рынка на фоне роста стоимости сигарет в официальном секторе сводит на нет все усилия министерства здравоохранения по борьбе с курением за счет повышения цены, и вовлекает в этот процесс все больше несовершеннолетних благодаря ценовой доступности нелегальной продукции. Эффективная работа правоохранительных органов и таможни, а также новые меры противодействия – обязательная цифровая маркировка, единая минимальная цена, лимиты на перемещение немаркированной продукции физическими лицами – борьбе с черной стороной рынка помогают, но судя по все еще значительной доле нелегальной продукции их недостаточно. Участники рынка ждут скорейшего вступления в силу законопроекта о госрегулировании табачной отрасли.

Необходим и постоянный диалог между тремя заинтересованными в полной легализации рынка сторонами: государством, общественниками и игроками рынка. Одной из таких дискуссионных площадок, вскрывших реальные проблемы, которые можно начинать решать уже сейчас, стал прошедший в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» круглый стол «Оборот нелегальной табачной продукции: ситуация на рынке и меры противодействия».

Андрей Сажнов: Мы проводим большую совместную работу с налоговой службой, полицией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВСЕ РЕШАЕТ ЦЕНА

За год доля нелегальной табачной продукции только выросла – почти на 1%. Способствовал этому резкий рост акциза с 1 января 2022 года. Участники круглого стола отметили, что сегодня себестоимость сигарет уже выше, чем размер налоговой наценки. Это и позволяет теневикам заходить на рынок: покупатели голосуют рублем и сами формируют запрос на нелегальную продукцию.

Найти более дешевый товар сбытовикам легко: разница в ставках акцизов между Россией и странами ЕАЭС дает большое пространство для маневров. Причем основной объем нелегального товара идет из Беларуcи: цена на сигареты здесь почти в два раза ниже. Первым заслоном на пути контрабандного табака становятся подразделения Федеральной таможенной службы. В Самарской области эта проблема стоит не так остро, как в приграничных с Белоруссией регионах. Тем не менее, у таможни работы хватает.

- Мы проводим большую совместную работу с налоговой службой, полицией. Выявляем торговые точки, где есть риск реализации незаконно ввезенных сигарет. Так, в 2022 году у одного индивидуального предпринимателя нашли более 10 тысяч сигарет с белорусской маркировкой, на многих пачках не было информации на русском языке, не было акцизных марок. Эту информацию направили в налоговую службу и полицию, все сигареты были изъяты. Также вместе с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции закрыли нелегальное производство сигарет, изъяли оборудование, которое сотрудники полиции потом уничтожают, фурнитуру, упаковку и более 50 тысяч сигарет, - поделился данныминачальник отдела проверки деятельности лиц (г.Самара) службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Андрей Сажнов.

В 2019 году было подписано соглашение между странами-членами Таможенного союза о гармонизации ставок акцизов на сигареты, но к сегодняшнему моменту оно, к сожалению, так и не заработало. Поэтому игроки рынка обращают внимание государства, что сегодня политика дальнейшего увеличения акциза должна быть крайне сдержанной.

КОНТРАФАКТ В БЕЗОПАСНОСТИ

К сожалению, доля контрафакта в Самарской области остается более высокой, чем в соседних регионах ПФО. И более половины нелегальных сигарет ввезены из стран ЕАЭС, рассказал первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Байсолт Хамзатов. В рейтинге эффективности борьбы с контрафактом регион за год потерял семь строчек, несмотря на работу правоохранительных органов. Так, в полиции постоянно мониторят ситуацию и пресекают крупнейшие правонарушения.

- За год из незаконного оборота изъято более полумиллиона пачек сигарет, в том числе 10 тонн табака. Остановлена деятельность крупной преступной группировки: ее члены приобретали крупные партии сырья, поставляли в складские помещения, расположенные на территории Самары. Оттуда нами было изъято продукции на сумму свыше 100 миллионов рублей. Этим людям грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев.

Михаил Федосеев: За год из незаконного оборота изъято более полумиллиона пачек сигарет, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По данным открытых источников и СМИ, начиная с 2018 года в Самарской области изъято около 7,7 млн пачек нелегальной табачной продукции, из них 3,5 млн пачек изъято в ходе ликвидации двух подпольных цехов в Сызрани. Для сравнения, в Челябинской области изъято нелегальной продукции в 1,5 раза больше, а в Оренбургской области – меньше в 1,5 раза, - приводит примеры распространения нелегальной табачной продукции в регионе управляющая по корпоративным вопросам региона Центр ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Анастасия Беленкова. – При этом данные, приведённые в «Обзоре состояния розничных рынков продаж табачной продукции за II квартал 2022 года», опубликованном ННЦК, говорят о том, что на фоне введённого в марте этого года моратория на плановые и внеплановые проверки розничных предприятий торговли резко сократилось количество протоколов и штрафов, уголовных дел за производство и сбыт нелегальной табачной продукции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число обнаруженных нарушений разных видов снизилось в 2-7 раз. Все ещё сохраняющаяся доля нелегального оборота 12,1% - это довольно значительная цифра, и она может начать снова демонстрировать рост, учитывая введённый мораторий на проведение проверок. Мы считаем, что необходимо исключить табачную и никотинсодержащую продукцию из-под действия моратория, чтобы не допустить дальнейшего роста объёмов нелегальной продукции» - подчеркнула Анастасия Беленкова.

Участники из Роспотребнадзора рассказали о сложностях, которые добавил их работе мораторий на проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всегда значимую роль в борьбе с контрафактом играл и Роспотребнадзор, специалисты которого постоянно проводили проверки в местах розничной торговли. Но сейчас такой возможности у ведомства нет из-за введенного моратория на проверки с целью минимизации административного давления. Плановые проверки нелегальных точек не проводятся, а даже в случае выявления нарушений приходится ограничиваться предупреждением. Улучшению ситуации такое положение дел не способствует.

- За 2021-2022 годы управление осуществляло контроль за табачной продукцией и по материалам проверок по фактам обращений возбуждено 70 дел, в отношение частных предпринимателей, суд рассмотрел наши обращения, вынес постановления, 136 504 пачки у нарушителей конфисковали на сумму более 2 млн рублей. С целью минимизации административного давления и снижения издержек сейчас проверки плановые не проводятся, а сделан акцент на профилактические мероприятия. У нас не было возможности в рамках законодательства привлекать нарушителей к административной ответственности, - подчеркнула начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Самарской области Людмила Власова. Ее коллега заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора Самарской области Ирина Борманжинова также акцентировала внимание на том, что из-за моратория страдает профилактика правонарушений по продаже сигарет подросткам, так как сейчас специалисты ограничены только профилактическими мероприятиями.

Председатель НП «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Светлана Чернышова согласна, что вовлечение подростков и в сам процесс доставки сигарет до потребителей, и в процесс курения становится все более активным и теневой сектор этому способствует. В сентябре 2022 года организация провела замеры по доступности нелегального табака. И в некоторых регионах сигареты продали несовершеннолетним в 100% случаев.

На то, что мораторий стал фактором, который позволил нелегальному рынку развиваться, указали многие эксперты. Недобросовестные продавцы получили буквально карт-бланш. Хотя президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов в свою очередь указал, что есть проблемы и с тем, что некоторые нормы закона излишне натянуты. И, пока не было моратория, использовались и для административного давления, и даже для шантажа.

- Например, норма о том, что нельзя, чтобы торговля сигаретами велась в 100 метрах от учебных заведений. То есть там может быть поле, река, скоростное шоссе. Это может быть расстояние до задней глухой стены здания, а до входа еще пара километров. Но нормы едины. Это не правильно. Получается, что законопослушный продавец будет проигрывать тем, кто закрывает глаза на закон, так как сигареты хоть и не являются самым прибыльным товаром, отлично генерят трафик, - отметил он. И уточнил, что чем больше законопослушного ритейла – тем лучше, потому что на освободившееся место придут теневые игроки.

Олег Волков: Думаю, что мы и в дальнейшем будем стараться более оперативно реагировать на происходящие изменения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков отметил, ч то в регионе сегодня существует комиссия, в которую входят все органы власти, и ее члены постоянно рассматривают вопросы по незаконному обороту табачной продукции. Он акцентировал внимание на том, что сегодня нужно гибко относиться ко всем изменениям, например, следить за появлением сайтов по продаже никотиносодержащей продукции

- Думаю, что мы и в дальнейшем будем стараться более оперативно реагировать на происходящие изменения. Одно ведомство и одно общество не решит эту проблему, нужен комплексный подход тогда сможем вместе что-то делать, - говорит Олег Волков.

Эксперты также уверены, что повысить заинтересованность регионов в борьбе можно, передав на региональный уровень часть доходов от акцизов – это стало бы хорошим стимулом для местных властей, которые увидели бы в легализации рынка возможность заработать денег в собственную казну.

В свою очередьпрезидент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов отметил, что многие из принимаемых ранее законов, направленных на борьбу с курением, не сработали именно потому, что никак не способствовали снижению контрафактной продукции. Получается, что официально для людей серьезно увеличили стоимость сигарет, зато дали возможность нечестным продавцам обеспечить спрос и не платить налоги вовсе. Большие надежды в исправлении этой ситуации наши спикеры возлагают на новый закон.

- Законопроект минфина предусматривает другую архитектуру на нашем рынке. Он охватывает все этапы поступления табачного сырья, все, что касается производства, оборота, оборудования, на котором это производится. Все будет контролировать новый закон. И будет два контролера - один минздрав, который будет заниматься минимизацией рисков, и второй – минфин, который будет экономическими вопросами заниматься. Да, сегодня в РФ довольно большая доля курящего населения. Но бороться надо с причиной, надо сделать так, чтобы не курить было выгодно, - уточнил Андрей Лоскутов.

В произошедшем увеличении акциз эксперты видят большие риски. Руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей группы компаний «БАТ» Игорь Черкасский отмечает, что в России более 4 млн потребителей контрафакта и контрабанды.

- Доля нелегальной продукции может только увеличиться с ростом цен с 1 января. Минимальная цена за пачку почти в два раза выше, чем за контрафактный продукт. Все маршруты поставок известны, из Беларуси, например, контрабанду везут фурами, при этом все это оформляется как транзит, но вот продукция остается внутри страны, а въехавшие грузовые автомобили даже не выезжают из страны, - отметил Игорь Черкасский.

Он также подчеркнул, что некоторые меры, которые призваны по мнению сотрудников минздрава снизить число курильщиков, на деле просто играют на руку теневому рынку. Например, в некоторых странах полностью убрали картинки с пачек, обезличили их и их стало легче подделывать.

Его коллега менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин говорит, что сейчас есть эффективные инструменты, позволяющие вести борьбу с контрабандистами, которые развозят товар по стране.

- В июле этого был принят ФЗ-313, согласно которому сотрудники таможни наделены полномочиями самостоятельно останавливать транспортные средства максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Теперь таможня может обеспечивать контроль на всей территории страны. Годом ранее была введена единая минимальная цена на сигареты, которая служит индикатором для выявления нелегальной продукции в рознице и может применяться правоохранительными органами для оценки стоимости ущерба, причиняемого в результате нелегального оборота. Кроме того, вступила в действие статья 14.53.1 КоАП, в соответствии с которой установлена ответственность за перемещение физическими лицами по территории РФ немаркированной табачной продукции сверх установленного лимита, - подчеркнул он.

Анастасия Беленкова выразила общие надежды рынка на эксперимент по цифровой маркировке и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащей жидкости и электронных систем доставки никотина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НУЖНА МАРКИРОВКА

Еще одна огромная часть рынка – это продукция, которая содержит никотин, но не является табачным. Интерес к этой отрасли со стороны нелегальной части рынка также растет.

- Есть опасность, в том что такую продукцию продают на сайтах, они красочно оформлены, дизайн привлекает внимание, побуждает граждан к покупке товаров, особенно к этому склонны дети. Очень важно, на мой взгляд, чтобы родители вели разъяснительную работу с детьми, - отметила Ирина Борманжинова.

Объем рынка таких продуктов оценивается примерно в 1 млрд миллилитров.

- Мы надеемся, что эксперимент по цифровой маркировке и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащей жидкости и электронных систем доставки никотина, который подходит к завершению, поможет снизить объемы незаконного оборота никотинсодержащей продукции, поступающей в Россию из стран ЕАЭС. Мы приветствуем и однозначно поддерживаем тот факт, что введение обязательной маркировки жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования планируется досрочно. Согласно предложению Минпромторга России, досрочное введение маркировки для этих категорий планируется с 15 декабря этого года. Это важно с экономической точки зрения – очевидно, что такое решение позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления для государственного бюджета, - отметила Анастасия Беленкова, высказав мнение всех участников рынка.

Разговор получился очень интересным и продуктивным. Участники сошлись во мнении, что необходимо решать работы комплексно, чаще устраивать такие встречи и делиться опасениями и своей болью для того, чтобы максимально быстро принимались важные законодательные решения. Сейчас же в первую очередь нужно дождаться вступления в силу нового закона Минфина, уравнивания акциз, при этом не допустить превентивного роста акциз в России, который может свести на нет все усилия. Новые полномочия таможенников и полицейских, а также маркировка никотиносодержащей продукции также должны помочь борьбе с контрафактом. И, конечно же, более ответственными стоит быть и самим покупателям.