Четырнадцать самарских семей получили современные средства реабилитации

Полезному подарку рад и Микаэль, и его родители. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

Для родителей детей с инвалидностью любая поддержка важна - как материальная, так и моральная. Особенно, если она помогает противостоять диагнозу, повышает качество жизни. Недавно 14 семьям Самарской области от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» привезли очень нужные подарки - современные коляски, подъемники и кресла. В гостях у ребят и их родителей побывал и специалист по подбору, настройке и адаптации технических средств реабилитации, который собрал и правильно настроил устройства. Все родители отметили функциональность и простоту в обслуживании техники, ее комфорт. Важно, что устройства изготовлены по индивидуальному заказу с учетом особенностей каждого ребенка и пожеланий родителей. Результат порадовал и дарителей, и адресатов помощи: полученные средства передвижения отвечают всем требованиям безопасности и качества.

Комфорт и мобильность

Маленькому Максимке привезли удобную коляску. Теперь он может сам передвигаться по квартире, в любой момент переехать из одной комнаты в другую.

- Большое спасибо нефтяникам, - радуется мама мальчика. - Сейчас коляска Максимке немного великовата, но удобна по ширине. Самое главное - можно за него не бояться, с такого агрегата сын не упадет. Мы даже сначала растерялись с мужем, увидев механизм - столько приспособлений! Но настроить помогли быстро и четко. Сразу видно - специалисты!

Получила свой подарок от благотворительного фонда и Ева. В «технопарке» девочки теперь есть чудесный гамак.

- Этот гамак гораздо больше того, что был у нас в комплекте с подъемником, - объясняет мама Евы. - Дочке в нем просторно и удобно. Передаем благодарные улыбки! Спасибо огромное за помощь!

Мама Марии Якуниной - Екатерина не скупится на добрые слова.

- Хотим выразить огромнейшую благодарность от всей нашей семьи за супер полезный и нужный подарок для нашей дочки! Мы не могли поверить в это, даже когда нам привезли стульчик домой. Только посмотрите, как счастлива Маша! Вы подарили не только средство реабилитации, но и удобство и радость!

Реабилитационное оборудование для детей с инвалидностью - это возможность не только поддерживать физическую форму и бороться с недугом. Специализированные коляски и кресла помогают им быть мобильными - свободно передвигаться по дому, гулять на улице, посещать с мамами и папами различные учреждения.

- Уважаемые сотрудники фонда! Хотим выразить вам благодарность за чудесную коляску, приобретенную для нашего сыночка, - написала на сайте организации семья Петросян. - Спасибо вам за то, что вы делаете. Когда ребенку комфортно, родитель счастлив.

Рука помощи

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», которому в этом году исполняется 30 лет, действует в рамках программы, направленной на поддержку детей с ДЦП и обеспечение их современными техническими средствами реабилитации. В Самарской области, где ведет деятельность научно-технический полигон ЛУКОЙЛа - ООО «РИТЭК», программа также работает. По ней, начиная с 2019 года, получателями средств реабилитации стали 24 семьи. По словам генерального директора Некоммерческой организации «БФ «ЛУКОЙЛ» Игоря Бекетова, цель программы - способствовать максимальной социальной интеграции ребят.

- Мы очень надеемся, - отметил Игорь Бекетов, - что эти коляски расширят возможности детей в передвижении, познании окружающего мира и сделают их жизнь более активной и интересной.