В Самаре применяют уникальный метод восстановления бойцов СВО

Врачи находят индивидуальный подход к каждому пациенту Фото: Наталья АРТЯКОВА

10 марта в Самаре побывала первая делегация, которая изучила опыт региона по реализации проекта «Возвращение». В ее составе – представители правительства Москвы и Московской области и медицинского сообщества.

Проект «Возвращение» был разработан в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив и при личном участии губернатора Дмитрия Азарова. Комплексный межведомственный план мероприятий по оказанию помощи гражданам, вернувшимся со специальной военной операции, включает социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, а также организацию свободного времени. Проект получил высокую оценку президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны. Делегация из Москвы посетила регион с целью изучения методик, технологий и механизмов работы реализованного Центра психологической помощи для мобилизованных, разработанных инструментов учета (таких, как цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего).

Центр «Возвращения» создали на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн Фото: Наталья АРТЯКОВА

В рамках проекта на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн на улице 22 Партсъезда с октября прошлого года работает специальный центр по лекарственному обеспечению и комплексной реабилитации. Центр оказывает медицинское сопровождение участников СВО и членов их семей. Также на базе госпиталя военнослужащие проходят реабилитацию.

- Мы проводим не только комплексную реабилитацию, но и уделяем особое внимание психологическому состоянию наших пациентов. Так как наш госпиталь имеет специальное направление по работе с участниками боевых действий, наши врачи, как никто другой понимают состояние человека, прибывшего со СВО. Кроме того, в реабилитационном центре проводится работа с родными и близкими солдат, которым оказывается поддержка со стороны медицинских работников, - говорит начальник СОКГВВ Александр Каширин.

До полного выздоровления

Московская делегация познакомилась с работой кабинета психологической помощи на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15, а также Центра по работе с участниками СВО и членами их семей на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, Школы реабилитации и ухода, Пункта проката технических средств реабилитации и Центра дневного пребывания – «Дневной пансион» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа (по системе СДУ), Центра социального обслуживания населения «Самарский» и санатория «Можайский».

В Самару приехала делегация из Москвы Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Задача и системы здравоохранения, и всех других ведомств - со всех сторон окружить бойца заботой, чтобы наш герой, наш пациент находился в центре нашего внимания, и мы ему всячески помогали. Сегодня мы разрабатываем специальные, более углубленные программы реабилитации. И нам важно, чтобы после прохождения медицинского обследования и реабилитации боец не был брошен. Главное – человеческое отношение, поэтому мы стараемся поддерживать наших пациентов и после выписки, помогая оформить необходимые квоты, инвалидность и другие документы, - сказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на встрече со столичной делегацией.

Армен Бенян рассказал об уникальности самарского центра «Возвращение» Фото: Наталья АРТЯКОВА

Московские коллеги высоко оценили увиденное. Встреча самарских и московских врачей закончилась договоренностью о сотрудничестве и поддержки в части оказания всей необходимой помощи ребятам, которые встали на защиту нашей.

- Самое главное, что все наши ведомства работают для людей. Первое, что хочу сказать, я увидела в Самаре теплых, душевных и искренних, ориентированных на помощь, коллег-профессионалов. Меня очень радует, что мы работаем в одном направлении - на сближение ведомств. Когда мы сталкиваемся с бедой, нам нужно объединяться. Это показало и ковидное время, и время СВО, - подчеркнула заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

Московская делегация особенно отметила работу психологической службы, а именно правильный подход с точки зрения назначения персональных кураторов на ведение семьи.