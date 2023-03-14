«Пазик» против лимузина: два ночных клуба Самары устроили битву за тусовщиков

Самарских тусовщиков пообещали прокатить на "Пазике". Фото: https://t.me/GEDONISMPEOPLE

Клубная жизнь Самары довольно однообразна: каждую неделю любители отдохнуть от рабочей суеты и потанцевать до утра приходят в уже знакомые места и остаются там до конца. Но не в этот раз. В ночь с 11 на 12 марта в Самаре прошли сразу две масштабные вечеринки одновременно. А ночные клубы, которые их организовали, устроили эпичную битву за тусовщиков.

Диджеи и инсталляции

Первым о вечеринке SECTA объявил 7 марта клуб ХОККУ. Она должна была состояться 11 марта.

- Это масштабное мероприятие, которое выведет самарские тусовки на новый уровень, - уверяли организаторы и обещали посетителям за одну ночь сразу 10 диджеев, инсталляции современного искусства и столичную атмосферу закрытых пати.

Но очень скоро выяснилось, что у тусовки появился серьезный конкурент. Через пару дней 9 марта бар «Вечно молодой» объявил о TOUR130 X СТАНЦИЯ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ. Шесть громких имен клубного мира России должны были выступить перед самарцами ровно в то же время, когда была намечена вечеринка в ХОККУ.

«Пришлют Пазик» и подарят пива»

В результате перед самарскими тусовщиками встала диллема – какую вечеринку предпочесть? Тогда один из клубов решил пойти ва-банк.

- Кто сегодня поедет из ХОККУ в «Вечно молодой», за вами могут прислать «Пазик» с летника, - такие сообщения появились в телеграм-канале «Подслушано Рюмочка» за несколько часов до вечеринки.

Скорее всего, изначально это была шутка. Пазик - один из символов бара «Вечно молодой», вряд ли его действительно хотели вывозить с заднего двора Дома 77. Но после 21:00, когда в ХОККУ уже активно отмечали выходные, ситуация стала набирать обороты: «Вечно молодой» объявил о бесплатном трансфере от «Хокку» на Московском шоссе до бара в 00:30 и в 02:00, причем каждому пассажиру обещали по бутылке пива в подарок.

Трансфер в полпервого ночи прошел успешно. Люди на месте, веселье только начинается. Приходит время второго заезда, люди из ХОККУ загружаются в автобус до бара...

Но в ХОККУ тоже решили не терять времени даром и отплатить конкурентам той же монетой. Здесь тоже решили организовать трансфер посетителей и отправили ко входу в «Вечно молодой»… настоящий лимузин.

В выигрыше от такого состязания в итоге оказались самарские тусовщики. Горожане активно включились в игру и охотно курсировали между клубами, успев побывать на обеих вечеринках. К слову, и в ХОККУ, и в «Вечно молодом» залы были набиты битком.