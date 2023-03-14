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Общество14 марта 2023 10:18

«В письмах они получают частичку родины»: вышла новая песня Сергея Войтенко и Александра Ганичева, посвященная российским солдатам

Вышла новая песня Сергея Войтенко и Александра Ганичева о российских солдатах «Пишите своим любимым»
Алиса ВЬЮШКИНА
Произведение, по словам авторов, создавалось на основе личного опыта

Произведение, по словам авторов, создавалось на основе личного опыта

«Здравствуй, мама, ну как ты живешь?» - с таких трогательных слов начинается новая песня Сергея Войтенко и Александра Ганичева «Пишите своим любимым». Чувственное произведение, написано от лица солдата и посвящено родным и близким.

Вдохновились «Женами героев»

- Меня вдохновил самарский проект «Жены героев», а именно письма, которые писали участницы проекта. Я предложил Александру написать песню, в котором боец пишет своим близким. Думаю, любовь бойца к своим родным и любовь родных к нему - это то, что оберегает наших бойцов. В письмах они получают частичку родины, частичку семьи, - поделился заслуженный артист Российской Федерации и Самарской области Сергей Войтенко.

Песня наделала шума. Произведение получило большой отклик у слушателей со всей России.

- Спасибо большое, что передали мысли народа в песне! Жду весточку от любимого, как когда-то моя прабабушка от мужа, - комментирует поклонница.

Каждый куплет вызывает свои чувства. Первый – это воспоминания о нежности матери, второй – отцовская сила, третий – слова к любимой, надежда вернуться домой.

- У нас с Сергеем до Нового года произошел диалог, - вспоминает автор стихов песни «Пишите своим любимым» Александр Ганичев. - Мы говорили, что сейчас нельзя звонить и писать нашим ребятам, поэтому опять становятся актуальными письма, как в Великую Отечественную войну.

Сергей Войтенко выступает перед нашими ребятами.

Сергей Войтенко выступает перед нашими ребятами.

«Я видел все своими глазами»

Новое произведение, по словам авторов, создавалось на основе личного опыта.

- Мне было достаточно легко писать текст, потому что я сам служил в армии. Моя мама тогда за меня очень переживала, поэтому я старался чаще писать родителям, - рассказал Александр Ганичев.

Сергей Войтенко в 2022 году побывал на территориях Донецкой и Луганской народных республик 18 раз.

- Все написано от сердца. Я сам там был и видел все своими глазами. Эта тема сейчас на острие, поэтому песня получила отклик. У нас получился хороший симбиоз стихов и музыки, который затронул сердца людей, - поделился мнением Сергей Войтенко.

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