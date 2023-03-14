«В письмах они получают частичку родины»: вышла новая песня Сергея Войтенко и Александра Ганичева, посвященная российским солдатам

Произведение, по словам авторов, создавалось на основе личного опыта

«Здравствуй, мама, ну как ты живешь?» - с таких трогательных слов начинается новая песня Сергея Войтенко и Александра Ганичева «Пишите своим любимым». Чувственное произведение, написано от лица солдата и посвящено родным и близким.

Вдохновились «Женами героев»

- Меня вдохновил самарский проект «Жены героев», а именно письма, которые писали участницы проекта. Я предложил Александру написать песню, в котором боец пишет своим близким. Думаю, любовь бойца к своим родным и любовь родных к нему - это то, что оберегает наших бойцов. В письмах они получают частичку родины, частичку семьи, - поделился заслуженный артист Российской Федерации и Самарской области Сергей Войтенко.

Песня наделала шума. Произведение получило большой отклик у слушателей со всей России.

- Спасибо большое, что передали мысли народа в песне! Жду весточку от любимого, как когда-то моя прабабушка от мужа, - комментирует поклонница.

Каждый куплет вызывает свои чувства. Первый – это воспоминания о нежности матери, второй – отцовская сила, третий – слова к любимой, надежда вернуться домой.

- У нас с Сергеем до Нового года произошел диалог, - вспоминает автор стихов песни «Пишите своим любимым» Александр Ганичев. - Мы говорили, что сейчас нельзя звонить и писать нашим ребятам, поэтому опять становятся актуальными письма, как в Великую Отечественную войну.

Сергей Войтенко выступает перед нашими ребятами.

«Я видел все своими глазами»

Новое произведение, по словам авторов, создавалось на основе личного опыта.

- Мне было достаточно легко писать текст, потому что я сам служил в армии. Моя мама тогда за меня очень переживала, поэтому я старался чаще писать родителям, - рассказал Александр Ганичев.

Сергей Войтенко в 2022 году побывал на территориях Донецкой и Луганской народных республик 18 раз.

- Все написано от сердца. Я сам там был и видел все своими глазами. Эта тема сейчас на острие, поэтому песня получила отклик. У нас получился хороший симбиоз стихов и музыки, который затронул сердца людей, - поделился мнением Сергей Войтенко.