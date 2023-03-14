Ведьмовской обряд для ковра и бантик в волосах: как я неделю жила по рекомендациям из советской книги «Домоводство»

Наш корреспондент Анастасия Зубкова в роли образцовой жены строителя коммунизма. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Крахмальные воротнички у детей, мытье окон разведенным мелом и нашатырем - по таким правилам, прописанным в учебнике «Домоводство» за 1959 год, когда-то пыталась жить вся большая страна. Журналист «Комсомолки» решила выяснить, насколько актуальными будут эти заветы в 2023 году. И попробовала неделю прожить по старым правилам и рецептам.

Перед началом эксперимента я честно проштудировала весь советский учебник, но секретов счастливых отношений с мужем не нашла. «Домоводство» оказалось книжкой без лирики: строители коммунизма рекомендовали женщине все свободное время посвящать ведению хозяйства и воспитанию детей. Зато нашлись рецепты всевозможных блюд и советы по содержанию колхозной усадьбы.

Спирт для окон

Как ни странно, убираться я люблю, а моя коллекция пузырьков с бытовой химией даст фору небольшому магазинчику. Поэтому от советов потереть окна спиртом, а ковер усыпать солью у меня задергался глаз. Но эксперимент есть эксперимент. В выходные я планировала помыть окно, ведущее из комнаты на застекленную лоджию. Учебник домоводства посоветовал воду с нашатырным спиртом. В домашней аптечке его не оказалось, и я собралась в аптеку.

- Куда ты, дорогая? - спросил супруг.

- За спиртом! - честно призналась я.

- Может, я лучше за вином схожу? - попытался остановить меня муж.

Метод, кстати, оказался вполне рабочим. Разводы хоть и были, но малозаметные.

Оценка: 7 из 10.

А ты такой соленый...

Вторая задача - почистить ковер. Авторы советского учебника советуют воспользоваться мелкой сухой столовой солью: «Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Рекомендуется веник или щетку перед употреблением смочить в мыльной горячей воде и отряхнуть для удаления избытка воды». То же самое я обычно делаю порошком популярной фирмы за 500 рублей.

Щедро рассыпаю соль по ковру. Заглянувший в комнату муж пугается: это какой-то ведьмовской обряд?

И вот сюрприз: эффект у копеечной соли оказался ничуть не хуже, чем у дорогого порошка. Добавлю этот способ чистки в список любимых лайфхаков.

Оценка: 10 из 10.

Праздничный ужин: четыре часа у плиты

Поскольку в советской книге не было советов, как угодить супругу, мне пригодился американский журнал Housekeeping Monthly («Ежемесячник по домоводству»), выпущенный в 1955 году.

От каждого совета хотелось закатить глаза. «Муж устал от работы, будьте для него веселой и интересной. Не забывайте освежиться перед его приходом. Украсьте волосы бантиком. Помните: его темы для разговора важнее ваших». По вечерам я встречала мужа у порога в красивом платьице и с улыбкой до ушей. И чувствовала себя то ли пластиковым манекеном, то ли роботом. Супруг даже заскучал. За пять лет он уже привык к жене-болтушке.

В выходные к нам собрались гости. В учебнике «Домоводство» нашлась подробная инструкция для праздничного ужина. Читаю: «Стол накрыть безукоризненно чистой, хорошо выглаженной скатертью. Салфетки, хорошо выутюженные и свернутые треугольником, положить на закусочную тарелку. На стол поставить живые цветы. Стол накрыть за два часа до прихода гостей». Пока я вожусь с сервировкой, глаза у мужа лезут на лоб.

- Это же старые друзья, к чему такие сложности? - недоумевает он.

Но я осталась непреклонна. Закуски, горячее, десерт - у плиты я провела четыре часа. Зато ужин прошел по всем правилам советского этикета, с тремя переменами блюд, с горькой настойкой для закусок, белым вином для рыбы и красным - для мяса. Все были в восторге.

Оценка: 8 из 10.

Уход за собой: яйца и черный хлеб

Умываться учебник советует детским мылом, а маску делать из мякиша черного хлеба. «Его размачивают в воде и полученной кашицеобразной массой смазывают лицо, оставляют ее на 2 - 3 минуты, затем лицо обмывают водой». Размочила. Нанесла. Жижа радостно потекла во все стороны. Результат, кстати, оказался лучше, чем я думала. Но запах! Целый день от меня нестерпимо разило кислыми дрожжами...

Волосы рекомендуется мыть раз в 3 - 4 недели. Мылом. Или яичными желтками. А перед этим втирать в кожу вазелин или керосин. Ну нет, мазать волосы керосином я не рискнула. Да и где его искать?

Эксперимент пришлось прервать. И не скажу, что я из-за этого расстроилась...

Оценка: 4 из 10.

Вместо вывода

В целом новая версия жены домашним пришлась по вкусу. Но лично меня попытка стать идеальной домохозяйкой 60-х основательно вымотала. Чего стоит одно только правило каждый раз сервировать стол чистой скатертью и полным набором приборов! Спать ложиться удавалось лишь за полночь. Утром я вставала злой и невыспавшейся. Может, отсюда вечно угрюмый вид советских людей, которому удивлялись иностранцы?

Ни пособие по домоводству за 1959 год, ни американский журнал Housekeeping Monthly за май 1955-го настольными пособиями для современных дам точно не станут. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Анна ПАВЛИШИНА, психотерапевт:

- Многие советы по поведению «идеальной жены» 60-летней давности вызывают улыбку у современной женщины. Сегодня дамы нередко работают наравне с мужчинами, поровну делят домашние обязанности и заботу о детях, некоторые мужья даже в декрет вместо жен уходят. А стирает, убирается, моет посуду бытовая техника. Но основные подходы к построению семейной жизни из учебника домоводства, как ни странно, актуальны и сегодня. Содержите жилище в чистоте и порядке, ухаживайте за собой, проявляйте заботу о родных и близких, приучайте детей к ответственности, самостоятельности и помощи по дому, уделяйте время совместному отдыху - это все важно и сегодня.

В ТЕМУ

«Не обижайся, если мужа не было дома всю ночь»

В 50-х годах в США домохозяйки руководствовались правилами поведения хорошей жены, напечатанными в женском журнале. Некоторые из них сегодня выглядят забавно:

- Не обижайся, если он приходит домой поздно, идет на ужин или в другие места развлечений без тебя. Не встречай мужа упреками и проблемами. Не жалуйся, если он пришел домой поздно или отсутствовал всю ночь. Постарайся понять, что твой муж живет в мире напряжения и давления, поэтому дома ему необходимо расслабиться, а не выслушивать упреки.

- Не требуй объяснений его действиям и не ставь под сомнение его честность и справедливость. Помни, что он хозяин дома. Хорошая жена всегда знает свое место.

- Мужа следует ограждать от любого шума. Когда он приходит домой, стиральная машина, сушилка и пылесос должны быть выключены. Постарайся заставить детей вести себя тихо.

- Взбей его подушку, сними его ботинки. Усади его в удобное кресло или наполни ему горячую ванну. Заранее приготовь ему прохладительные или горячие напитки.