«Жить здесь сейчас невозможно»: паводок обнажил застарелые и новые проблемы в селах под Самарой

Воды в Черноречье этой весной столько, что она зашла в несколько домов. Фото предоставлено героями материала

«Раньше здесь плавали на плотах»

У Надежды многодетная семья, младшему ребенка — 2 года. Полтора года назад семья купила дом в селе Черноречье, продав квартиру в Самаре. Но сейчас они вынуждены вернуться в областной центр к родителям. В доме жить невозможно, там вода.

По словам Надежды, в прошлую весну подтапливало огород и придомовую территорию, но не настолько критично. В этот раз вода поднялась настолько, что зашла в дом.

- Я не понимаю человека, который построил этот дом в таком месте и продал нам, не предупредив о такой опасности. Причем он живет тут же, в Черноречье. Мы доверились ему, решили, что если человек местный, то он не совершит неприглядного поступка. Теперь он нам говорит, что предупреждал о возможном затоплении. Но если б мы знали об этом, неужели в здравом уме продали бы единственное жилье и переехали сюда? - возмущается Надежда.

Оказывается, о том, что на этом участке по весне стоит вода, знали все местные жители. Но бабушка-соседка сообщила об этом слишком поздно — она увидела новых жильцов, когда те уже въехали в дом.

Глава села Константин Игнатов подтвердил, что да, эта территория была затапливаемой всегда.

- Я 50 лет здесь. На той территории раньше были огороды, и в сильное половодье мы ребятишками катались там на плотах. Теперь люди стали строить там дома, продавать. Кого успеваю увидеть — предупреждаю, но за всеми не уследишь, - констатирует Игнатов.

По актуальной информации от главы села, на утро 14 марта три дома на улице Самарской пострадали от талых вод. Сельское поселение помогает мешками, песком, привлечением техники. Воду откачивают, сейчас договариваются с нефтяниками и газовиками о помощи более мощными насосами.

Пострадавшим семьям было предложено размещение на территории сельского ДК, но они предпочли уехать к родственникам.

- Конечно, мы уехали к родителям в Самару. Как теперь восстанавливать повреждения в доме, когда вода сойдет, какой будет ущерб — не знаю. Дом не был застрахован, мы его купили на все деньги, что были от продажи квартиры. Я все равно не понимаю, как можно было давать разрешение на строительство на этой территории, не обязав застройщика принять меры от таких последствий, - удивляется Надежда.

По мнению главы села, изменить что-то глобально в этом ландшафте невозможно. Жильцам домов на этой территории остается только принять факт и думать, что можно сделать, чтобы обильные талые воды не проникали в дом.

«Домашнюю птицу эвакуировали через окно»

А вот в селе Воскресенка причиной затопления нескольких домохозяйств по улице Песочной стал инженерный просчет либо просто халатность при осуществлении работ. Как рассказала «КП-Самара» жительница одного из домов Анна, на улице существует труба для стока воды, но при обустройстве дороги другой ее конец просто… засыпали.

В Воскресенке хозяйство при нескольких домах пострадало из-за засыпанной система отвода воды. Фото предоставлено героями материала

- Вода пошла в пятницу. Все выходные были потрачены на то, чтобы оформить бумажную волокиту — мы писали заявление, собирали подписи. Только в понедельник наконец приехал трактор и прокопал траншею. Все из домов повысыпали, смотрели, как он копает. Вода немного сошла, но остановилась на противоположной стороне. Теперь трактор прокапывает дальше, чтобы вода стекала в овраг, - рассказала Анна.

По ее словам, система стока талых вод по улице вниз в направлении оврага была обустроена здесь раньше и, наверное, не просто так, а потому что была в этом потребность. Но, видимо, в предыдущие годы не было такой интенсивности паводка, раз на трубу не обратили внимания при обустройстве дороги.

- У нас затопило теплицы, станок стоимостью 50 тысяч рублей, трактор, косилку, у соседей тоже техника оказалась в воде. Птиц в курятнике мы сначала кормили через окно, когда подойти к ним стало невозможно, потом через это же окно «эвакуировали» их на верхний уровень теплиц. Талой водой залило колодец, и теперь эту воду невозможно пить и использовать для приготовления пищи — вчера дошло до симптомов отравления. Хорошо, что есть возможность набирать у соседей, пока таскаем оттуда в баклажках, - описала подробности Анна.

На кого теперь возложить ответственность за ущерб, нанесенный домохозяйствам, придется, вероятно, разбираться прокуратуре.